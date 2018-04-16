Пермякам раздадут саженцы краснокнижных сибирских кедров

В субботу, 19 мая, в Балатовском парке состоится ежегодная акция по раздаче бесплатных деревьев. Получить саженцы краснокнижного сибирского кедра можно бесплатно.

Москве, Ульяновске и Организатором акции «Миллион деревьев Пермскому краю » выступает прогрессивное эко-движение «Зеленый миллиард» (GreenBillion.World). Оно зародилось в Перми три года тому назад, а в 2018-м вышло на всероссийский уровень и проводит такие же акции в Белгороде Крыму . Главная цель движения — восстановить природу путем посадки деревьев.

В Перми очередная акция по раздаче саженцев пройдет 19 мая в визит-центре Балатовского парка. В этот день организаторы планируют раздать более 5000 деревьев, в том числе краснокнижные сибирские кедры.

— На акциях в прошлые годы в Перми было роздано и посажено более 80000 деревьев, и в общей сложности участниками стали порядка 7000 человек, — говорят организаторы. — В рамках акции будет проведена раздача саженцев, а также обучающие уроки по посадке деревьев в городской среде.

Подробности акции можно посмотреть в группе «Зеленый миллиард» в «Вконтакте».

24 марта Пермь присоединилась к международной экологической акции «Час Земли».