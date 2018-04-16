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Пермякам раздадут саженцы краснокнижных сибирских кедров
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Пермякам раздадут саженцы краснокнижных сибирских кедров 

59.ru 22 минуты назад
Фото: 59.ru
В субботу, 19 мая, в Балатовском парке состоится ежегодная акция по раздаче бесплатных деревьев. Получить саженцы краснокнижного сибирского кедра можно бесплатно.
Организатором акции «Миллион деревьев Пермскому краю» выступает прогрессивное эко-движение «Зеленый миллиард» (GreenBillion.World). Оно зародилось в Перми три года тому назад, а в 2018-м вышло на всероссийский уровень и проводит такие же акции в Белгороде, Москве, Ульяновске и Крыму. Главная цель движения — восстановить природу путем посадки деревьев.
В Перми очередная акция по раздаче саженцев пройдет 19 мая в визит-центре Балатовского парка. В этот день организаторы планируют раздать более 5000 деревьев, в том числе краснокнижные сибирские кедры.
— На акциях в прошлые годы в Перми было роздано и посажено более 80000 деревьев, и в общей сложности участниками стали порядка 7000 человек, — говорят организаторы. — В рамках акции будет проведена раздача саженцев, а также обучающие уроки по посадке деревьев в городской среде.
Подробности акции можно посмотреть в группе «Зеленый миллиард» в «Вконтакте».
24 марта Пермь присоединилась к международной экологической акции «Час Земли».
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С 1 мая в Прикамье подорожает газ «Порядка 100 городов выходят на эту акцию». В Перми пройдет митинг в поддержку закона о защите животных Осталось ждать четыре года. Рассказываем о проекте «мотовихилихинского шоссе» или трассы ТР-53
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