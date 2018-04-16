Вячеслав Никонов стал самым богатым депутатом ГД РФ от Марий Эл 

В минувшем году его доход составил 8,3 млн рублей. Информация раскрыта в имущественной декларации парламентария.
В собственности политика три земельных участках суммарной площадью 2,4 тыс. кв.м, дом площадью 282 кв.м и недостроенное здание — 313 кв.м Также он владеет двумя дорогими иномарками Lexus ES350 и Lexus RX350.
По сравнению с 2016 годом парламентарий заработал на 0,5 млн рублей меньше.
Доходы марийского депутата Госдумы от «Единой России» Виктора Кидяева составляют 4,9 млн рублей.
У депутата ГД РФ от республиканского КПРФ Сергея Казанкова заработок составил 4,7 млн рублей. Кстати, в 2016 году он задекларировал на 30 млн рублей больше.
Самым бедным депутатом ГД РФ от республики стал Николай Малов. В 2017 году он задекларировал 3,5 млн рублей.