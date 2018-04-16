Салехардцы смогут без талона попасть к онкологу

День онкологической безопасности пройдет в Окружной клинической больнице Салехарда в субботу, 21 апреля.

Жители окружной столицы смогут без предварительной записи получить консультацию врача-онколога. Часы приема — с 9 до до 12 часов. Врач будет принимать в 318 кабинете окружной поликлиники на улице Мира, 39, сообщается на официальном сайте больницы.

Предыдущая подобная акция состоялась в СОКБ 17 марта. А в начале февраля в рамках акции всем желающим выдавали талоны для анализа крови на онкомаркеры.