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Салехардцы смогут без талона попасть к онкологу
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Салехардцы смогут без талона попасть к онкологу 

Красный Север 23 минуты назад
Фото: Красный Север
День онкологической безопасности пройдет в Окружной клинической больнице Салехарда в субботу, 21 апреля.
Жители окружной столицы смогут без предварительной записи получить консультацию врача-онколога. Часы приема — с 9 до до 12 часов. Врач будет принимать в 318 кабинете окружной поликлиники на улице Мира, 39, сообщается на официальном сайте больницы.
Предыдущая подобная акция состоялась в СОКБ 17 марта. А в начале февраля в рамках акции всем желающим выдавали талоны для анализа крови на онкомаркеры.
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