Биржи АТР закрылись разнонаправленно на геополитических опасениях

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой на фоне сохранения геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии , свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,53% — до 3110,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1824,77 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,6% — до 30315,59 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,1%, до 2457,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,21% — до 5841,3 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,26%, до 21835,53 пункта.

Мировые рынки в понедельник продолжают следить за ситуацией в Сирии. Утром 14 апреля США , Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

"Есть вероятность, что ситуация вокруг Сирии будет развиваться по сценарию апреля 2017 года", — сказал агентству Франс Пресс главный рыночный экономист SMBC Nikko Securities Йошимаса Маруяма (Yoshimasa Maruyama), напомнив, что тогда реакция рынков на ракетные удары со стороны США была только временной.

Участники торгов также обратили внимание на внутренние новости региона. Так, в пятницу после закрытия торгов в Японии международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по суверенному рейтингу страны на уровне "A+" до позитивного со стабильного на фоне диверсифицированной экономики, политической стабильности и устойчивой финансовой системы страны.