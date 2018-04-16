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Рубль резко упал при открытии торгов
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Рубль резко упал при открытии торгов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля резко падал после открытия торгов на Московской бирже.
Нынешним утром стоимость доллара составляла 62,62 рубля, что сразу на 57 копеек больше предыдущего показателя. Курс евро вырос еще больше — на 66 копеек до 77,21 рубля.
Между тем на 10:58 цена доллара упала до 62,23 рубля, а евро — до 76,90.
На сегодня, 16 апреля, Центральный банк России установил курс доллара в размере 61,43 рубля, а евро — 75,75.
Эксперты связывают колебания курса российской валюты с экономическими ограничениями, которые ранее Минфин США ввел против 38 российских бизнесменов и компаний.
В конце минувшей рабочей недели агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные трейдеры скупают опционы на рубль, ставя на его скорый «отскок». Так, еще в среду был зафиксирован всплеск активности сделок с рублевыми опционами, то есть договорами на право купить или продать российскую валюту в будущем, а в четверг их количество превышало показатели вечера минувшего дня сразу на 900%.
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