Обменом валюты заинтересовались новосибирцы 

Новосибирцы поддались панике, связанной с падением рубля. В последний раз такой ажиотажный спрос на валюту был зафиксирован 5 декабря 2016 года.
По данным «Яндекса», интерес к теме валют занял на этой неделе 100 баллов из 100. [курс доллара], [курсы валют в банках новосибирска сегодня], [что будет с рублем в ближайшее время] — спрашивали горожане. Ожидаемо высокий рейтинг получила тема военных действий в Сирии — 91 балл. Сибиряков интересовала обстановка в Сирии и ответ России на удар США. Однако аналитики считают укрепление доллара временным явлением. — С довольно высокой вероятностью влияние санкций, если каких-то новых решений не будет, будет исчерпано в течение ограниченного времени, — цитируют «Известия» эксперта по розничной торговле, председателя совета директоров компании «ВЛМ-Инвест» Илью Ломакина-Румянцева. — Курсовая динамика может снова измениться уже в сторону укрепления рубля, потому что по моделям, учитывающим базовые факторы, доллар сильно переоценен. Если вы верите аналитикам, подождите. Если вы верите себе, берите. Особенно если у вас есть лишние деньги. Практика показывает, что в условиях вот таких резких изменений лучше особенно ничего не делать. Потому что все плохое уже произошло или почти произошло. Если, конечно, кто-то уже отложил деньги и решил в следующий вторник купить телевизор, то, конечно, есть смысл поехать и сделать это в пятницу». С приближением выпускных экзаменов подтягиваются темы ОГЭ и ЕГЭ. Устная часть экзамена по русскому языку и всероссийские проверочные работы получили по 78 баллов. Последнюю строчку рейтинга занял другой образовательный проект — Тотальный диктант. Новосибирцы искали площадки Тотального диктанта — 75 баллов из 100. Из фильмов наиболее популярными стали «Рэмпейдж» — 79 баллов и «Тихое место» — 77 баллов.