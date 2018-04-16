Риэлторы сообщают о росте цен на жилье в Финляндии

По данным Центрального союза агентов по недвижимости, в марте 2018 года продажи вторичного жилья упали на 13% в годовом исчислении. Всего было продано 4748 домов и квартир на вторичном рынке. Число сделок с жильем в новостройках также сократилось по сравнению с прошлым годом, пишет YLE. В столичном регионе цены на жилье продолжают расти, но в Эспоо наблюдалось некоторое снижение. В остальных крупных 10 городах Финляндии средняя стоимость квадратного метра «вторички» составила €2230. Эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости в Суоми и дальше будет умеренно расти. В нашей базе — более 3000 предложений по продаже жилья в Финляндии.