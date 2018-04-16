Расческу Джастина Бибера пытаются продать с аукциона за 9 тысяч долларов

Организаторы аукциона Rock & Roll Pop Culture Auction, видимо, лелеют надежду, что у Джастина Бибера еще остались одержимые фанатки — иначе мы не можем объяснить тот факт, что на торги выставлена расческа, которой Джастин пользовался в старом клипе, и за удовольствие подержать ее в руках (или, быть может, понюхать?) предлагается заплатить 9 тысяч долларов.

Аукцион стартовал 11 апреля и продлится до 20 апреля. Помимо расчески из клипа Джастина Бибера One Less Lonely Girl (которую на момент написания этой новости никто еще приобрести не захотел — у лота нет ни одной ставки), на торги выставлены другие интересные для фанатов «сувениры», в том числе:

Костюм Леди Гага с ее выступления на Супербоуле в 2017 году — стартовая цена 15000 долларов

Кожаная куртка из клипа Джорджа Майкла Faith — стартовая цена 20000 долларов

Маска, которую носил Майкл Джексон (со следами его косметики, это важно) — стартовая цена 3000 долларов

Золотой перстень Элвиса Пресли — стартовая цена 6000 долларов

Вспоминаем времена, когда Джастин был вот таким:

попкорнnews