Ещё
Два спорткомплекса построят инвесторы на реализованных через аукционы участках в ТиНАО и Зеленограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два спорткомплекса построят инвесторы на реализованных через аукционы участках в ТиНАО и Зеленограде 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
«Интерес к земельным участкам под строительство спорткомплексов восстанавливается. Об этом свидетельствуют итоги продаж Единой торговой площадки Москвы в I квартале этого года. Два объекта построят инвесторы в Новомосковском и Зеленоградском административных округах. Инвестиции в развитие фитнес-индустрии перспективны, они устойчивы, имеют стабильный доход и достаточно низкие риски», — приводятся в материале слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.
Инвесторы планируют возвести спортивный объект на земельной участке площадью 6,7 тыс. кв. м на территории поселения Марушкинское (ТиНАО). При этом стоимость аренды составила 9 млн руб.
«На поиски земельного участка под реализацию проекта ушло четыре года. Приобрести его напрямую у города через открытые торги — отличная возможность для инвестора. Запустить работу спортивного комплекса планируется к концу 2018 г. В нем разместятся два ледовых катка, корты для сквоша, скалодром и универсальный спортивный зал», — сообщила предприниматель Светлана Медведева.
В Зеленоградском административном округе на земельном участке появится фитнес-центр сети «Территория Фитнеса». Завершить строительство планируется в течение двух лет. Аренда обошлась инвестору в 10 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Московское УФАС выявило картельный сговор на поставку медицинских материалов для военного госпиталя ФСБ Сайты компаний «Русал», «Ренова» и «Базовый элемент» стали недоступны вечером во вторник Российский аукционный дом выставил на торги помещение на проспекте Мира под стрит-ритейл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии109
«Грязная сторона раскованного поведения»32
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз33
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией249
На Россию надвигаются опасные заморозки32
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
02:55
В Москве выпадет половина месячной нормы осадков
Погода Новости Москвы
00:23
Фрунзенскую набережную открыли для проезда
Новости Москвы
04:22
Москвичи открыли купальный сезон
Новости Москвы
03:05
Москвичам пообещали теплую погоду
Общество Новости Москвы
00:49
В 15 московских парках запустят фейерверки
Новости Москвы Общество
01:00
Сухой фонтан откроют на территории «Лужников»
Новости Москвы
00:38
Собянин позвал всех в «Космос»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение