Два спорткомплекса построят инвесторы на реализованных через аукционы участках в ТиНАО и Зеленограде

Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

«Интерес к земельным участкам под строительство спорткомплексов восстанавливается. Об этом свидетельствуют итоги продаж Единой торговой площадки Москвы в I квартале этого года. Два объекта построят инвесторы в Новомосковском и Зеленоградском административных округах. Инвестиции в развитие фитнес-индустрии перспективны, они устойчивы, имеют стабильный доход и достаточно низкие риски», — приводятся в материале слова руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева

Инвесторы планируют возвести спортивный объект на земельной участке площадью 6,7 тыс. кв. м на территории поселения Марушкинское (ТиНАО). При этом стоимость аренды составила 9 млн руб.

«На поиски земельного участка под реализацию проекта ушло четыре года. Приобрести его напрямую у города через открытые торги — отличная возможность для инвестора. Запустить работу спортивного комплекса планируется к концу 2018 г. В нем разместятся два ледовых катка, корты для сквоша, скалодром и универсальный спортивный зал», — сообщила предприниматель Светлана Медведева

В Зеленоградском административном округе на земельном участке появится фитнес-центр сети «Территория Фитнеса». Завершить строительство планируется в течение двух лет. Аренда обошлась инвестору в 10 млн руб.