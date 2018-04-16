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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в минусе
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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются преимущественно в минусе 

Прайм 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,88%, до 5,08 доллара, "Лукойла" — на 1,1%, до 61,97 доллара, "Новатэка" — на 0,96%, до 124,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,87%, до 4,5 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,52%, до 23,98 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,72%, до 1,9 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,41%, до 13,44 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 5,25%, до 18,95 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,62%, до 16,92 доллара, "Северстали" — на 0,42%, до 14,3 доллара, НЛМК — дешевели на 0,25% — до 23,7 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,2%, до 18,54 доллара, "Ленты" — дешевели на 0,47%, до 5,3 доллара. Цена расписок АФК "Система" снижалась на 0,33%, до 3,29 доллара.
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