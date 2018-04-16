Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в минусе

Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются преимущественно в минусе

Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,72%, до 1,9 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,41%, до 13,44 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 5,25%, до 18,95 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,62%, до 16,92 доллара, "Северстали" — на 0,42%, до 14,3 доллара, НЛМК — дешевели на 0,25% — до 23,7 доллара.