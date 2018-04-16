Когда лучше покупать заграничный тур

Скачки валют случаются довольно часто. И несмотря на тот факт, что к 13 апреля рубль начал укрепляться, нет никакой гарантии, что эта тенденция сохранится.

При этом сезон отпусков совсем близко. Люди бронируют туры, и если курс снова рухнет, то путевки подорожают. Как это связано? Чаще всего, российские агентства сотрудничают с иностранными. Они и принимают наших туристов за границей. Логично, что и платят зарубежным партнерам в долларах или евро.

Анатолий Гаркушин, генеральный директор туристической компании Panteon:

— Перед каждым, кто планирует отпуск, стоит выбор: бронировать сейчас или занять выжидательную позицию. По прошлому опыту, долгое ожидание не приносит выгоды, кроме психологического привыкания к новому курсу. Потому рекомендация бронировать тур сейчас вполне актуальна.

В каком случае тур подорожает? Если клиент внес частичную предоплату. Подобную ситуацию описал пользователь Netcyberg на форуме для путешествий Винского. Пользователю позвонили и сообщили о том, что курс доллара вырос, а вместе с ним и цена путевки.

Выяснилось, что 30% от стоимости, которые он заплатил, по договору не являются оплатой тура, а только задатком за него. Тур считается оплаченным, если внести всю сумму. Такие условия есть во многих агентствах.

Как защитить финансы и не испортить себе отпуск? Ольга Яновицкая, заместитель генерального директор Space Travel по развитию:

— Во избежание изменения стоимости тура из-за курсовых скачков мы рекомендуем оплачивать выбранный тур сразу. Тогда туристы могут быть спокойны. После полной оплаты путевки уже нельзя изменить ее стоимость.

Также опрошенные News.ru эксперты отметили, что можно воспользоваться акцией «раннее бронирование». Она дает возможность сэкономить до 50% от обычной стоимости.

В общем, чтобы не потерять деньги, оплачивая отпуск, нужно отслеживать курс рубля. Как только он максимально поднимется — идти за путевкой. Лучше сразу ее оплатить — и скачки валют не повлияют на цену.