Обман по выгодному курсу: как екатеринбуржцев разводят на валютных торгах

Валютный рынок — это всегда соблазн легкого заработка, особенно в период скачков курса. Сегодня даже не нужно выходить из дома — компании, которые продают услуги по обучению работе на фондовой бирже и обещают после этого огромные доходы, сами находят клиентов через интернет.

Екатеринбуржцу Сергею в соцсети написала представитель аналитического центра и предложила поучаствовать в опросе об инвестировании. Девушка оценила его ответы и пригласила в офис компании в центре города получить «финансовый подарок». На месте никакого подарка ему не вручили, зато подробно всё рассказали об услугах компании: обучение, практика, заработок на «Форексе» (рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. — Прим. ред.). Курс обучения, кстати, занимает около двух-трех месяцев, потом ученик может остаться здесь работать или получить сертификат и работать самостоятельно. Стоимость обучения от 30 тысяч рублей.

А читательница E1.RU Наталья попала на такую презентацию услуг после приглашения на собеседование (ее резюме выложено на нескольких сайтах по поиску работы). Вместе с ней на «собеседование» пришли несколько человек, которым прочитали лекцию о том, как после короткого обучения можно заработать на «Форексе». Цена вопроса — 50 тысяч рублей, зато перспективы заработка — колоссальные, так ей сказали.

Такие истории характерны для многих регионов России . У Центробанка даже есть специальное обращение к гражданам на этот счет. К регулятору постоянно поступают заявления от людей, которым под предлогом трудоустройства компании предлагают заключать договор на «инвестиционные услуги», в том числе в области рынка «Форекс».

По данным ЦБ, чаще всего схема работы компаний выглядит так: они предлагают заманчивые условия труда и заработка, но перед этим необходимо пройти краткосрочный курс обучения торговле на финансовом рынке, в том числе «Форекс». Далее показать на практике, как усвоился материал — часть это делает на демосчетах. Другие компании побуждают учеников открыть собственный торговый счет и показать положительные результаты торговли.

«Поскольку в большинстве случаев в первое время открытые физлицами счета и совершаемые ими действия показывают положительные результаты, граждане принимают решения об отказе от трудоустройства и продолжают торговлю, после чего в конечном итоге теряют свои вложения», — говорится в сообщении ЦБ. На работу в эту компанию их потом по разным причинам не принимают.

Подсчет таких компаний в Екатеринбурге не ведет даже Уральский филиал Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Их слишком много, а повлиять на них крайне сложно.

Проблема в том, что большинство таких организаций имеют юридическую прописку за рубежом, то есть любые конфликтные ситуации будут разбираться на территории государства, где компания зарегистрирована. И только в рамках местного законодательства. Российские законы и правоохранительные органы в этом не помогут.

Глава НАУФОР Радик Ахметшин в качестве примера привел организацию, которая долгое время работает в Екатеринбурге. Она зарегистрирована на Каймановых островах, а базируется в одном из престижных бизнес-центров города. Компания проводит семинары и тренинги с участием успешных бизнесменов, которые убеждают восторженных людей, что они тоже могут заработать деньги. На компанию поступает множество жалоб, но она до сих пор работает и активно рекламирует свои услуги.

По его мнению, этот рынок поддерживает жадность — и мошенников, и людей, которые реагируют на заоблачные перспективы, предпочитая высокую доходность здравому смыслу.

«Слить» в рынок 10 тысяч долларов

Финансовый эксперт Виктор Немихин, который работает на фондовом рынке более 20 лет, поддерживает идею обучения торгам на бирже. Но если компания обещает за 2–3 месяца научить зарабатывать на этом, то надо бежать.

— Я бы не питал иллюзий, что научиться торговать на бирже можно за такой срок, — говорит Виктор. — Есть даже такая шутка у трейдеров: «Для того чтобы научиться торговать на рынке, нужен год времени и 10 тысяч долларов, которые нужно будет „слить“ в рынок».

По его словам, на бирже нужно работать, а не играть. Это требует хороших знаний и подготовки. Тогда где-то через год можно получить крупную прибыль.

— Всё обучение нужно лишь для общих знаний. Существует вероятность, что ты сольешь гораздо меньше, если тебя научили, как эти убытки контролировать, — говорит Виктор. — Но в любом случае пройдет ещё какое-то время, прежде чем ты начнешь нормально зарабатывать.

Он отметил две важные ошибки в обучающих программах различных центров.

Первая — использование демосчета. Виктор убежден, что такая торговля — это верный способ получить убыток при самостоятельной торговле. Он связывает это с эмоциями человека — ведь когда он торгует на демосчете, у него нет ни страха, ни жадности.

Вторая — приучать новичка пользоваться кредитным плечом: это средства, которые трейдерам предоставляют брокеры. Это позволяет заключать крупные сделки с минимальным депозитом. Например, если у вас на депозите только 100 долларов, то при использовании кредитного плеча 1:100 (соотношение может быть и больше, и меньше) сумма, доступная для торговли, вырастает до 10 тысяч долларов. Конечно, это повышает шанс больше заработать, но и увеличивает риск уйти в минус при неудачных сделках. Особенно в самом начале.

— Любая торговля — это математическое ожидание. Человек, работая по какому-то особому принципу, будет генерировать определенное количество прибыльных и убыточных сделок, — объясняет Виктор. — Если в прибыльных сделках генерируется больше дохода, чем теряется в убыточных, это значит, что у его системы торговли есть положительные математические ожидания. Плечом можно пользоваться только тогда, когда математические ожидания стабильно положительные.

Центробанк спасет не всех

Рынок «Форекс» в России развивается почти 20 лет, но регулируется только с 2016 года. Тогда саморегулируемой организацией была признана Ассоциация форекс-дилеров, что стало знаковым событием для отрасли. Это позволило форекс-дилерам (они могут не только участвовать в торгах, но и осуществлять котировку курсов валют. — Прим. ред.), являющимся членами СРО, начать предлагать россиянам услуги торговли инструментами международного валютного рынка, а клиенты компаний получили защиту своих интересов в соответствии с российским законодательством.

У всех членов СРО есть лицензия на осуществление деятельности форекс-дилеров, выданная Центробанком. Они работают по утвержденным профессиональным стандартам. Лицензия выдается компаниям, у которых, в частности размер собственных средств составляет не менее 100 миллионов рублей. На середину апреля такие лицензии есть только у восьми компаний в России. С их списком можно ознакомиться здесь.

Если у клиентов возникают разногласия с этими форекс-дилерами, то на них можно пожаловаться в СРО. Каждая компания платит по 2 миллиона рублей в гарантийный фонд на случай своего банкротства. Если конфликт не получается решить в СРО, то в ситуацию вмешивается Центробанк, а это уже может привести к потере лицензии форекс-дилера.

Важно понимать, что с компаниями без лицензий и даже с теми, кто зарегистрирован за границей, работать не запрещено, просто в этом случае вы полностью берете на себя ответственность за последствия.

Работа самих обучающих центров никак не регулируется. В марте этого года Ассоциация форекс-дилеров разработала требования к аккредитации таких центров, но она добровольная. И такого реестра пока нет.

Если вы всё же решили «поиграть» на валютном рынке, стоит быть максимально бдительным. Радик Ахметшин рекомендует внимательно проверять сайты подобных организаций, изучать историю работы компании (чем дольше существует организация, тем больше шансов, что это не мошенники), читать отзывы других людей, внимательно изучать договоры и обязательно запрашивать лицензию — ее наличие поможет вам при любых разногласиях с компанией.

— Если говорить о рынке инвестиций в целом, то стоит остерегаться, если предлагается доходность в 25–40%, так как среднерыночная доходность сегодня 7,5–8%, — говорит Радик Ахметшин. — Человек должен задаться вопросом, почему бы тогда этой организации не взять деньги в банке под процент и не заработать на этом самостоятельно? Уважаемые люди, нет сегодня возможности никак и никаким способом зарабатывать процент выше среднерыночной доходности.