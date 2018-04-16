Чикагская биржа впервые раскрыла позиции крупных игроков по биткоину

Представленный отчет COT стал первым из-за того, что по правилам биржи он формируется при наличии хотя бы 30 участников торгов, однако по факту крупные фонды не показывали высокую активность и требуемое число участников не набиралось. В этом отчете также не набралось 30 игроков — здесь указана информация только по 20 участникам.

Портал отмечает, что отчет COT представляет интерес для криптотрейдеров из-за наличия в нем информации по настроению и позициям участников рынка. Так, из отчета видно, что крупные спекулянты (non-commercial) сейчас имеют больше коротких позиций (short или на продажу) — 1315 контрактов против 1077 контрактов на покупку биткоина. Разница составляет 22%, что говорит об умеренном «медвежьим» настроении рынка, указывает портал. На другой бирже — Чикагской бирже опционов (Chicago Board Options Exchange, СВОЕ) — короткие позиции тоже превышают позиции по покупке — на 46%.

Мелкие игроки (nonreportable positions) с незначительными позициями, как указывает портал, обычно торгуют против крупных игроков. По данным отчета, они держат 599 контрактов на покупку против 361 контракта на продажу. Разница составляет 66%, что говорит об их сильном настрое на рост биткоина. Хеджеры (commercial), кто держит позиции на рынке против крупных спекулянтов, на CME не принимали участие.

Так как представленный отчет является первым у биржи, то данные по изменению позиций трейдеров за неделю не представлены, поэтому пока нельзя оценить изменение настроения на рынке. При этом CME ранее сообщала, что объемы торгов фьючерсами на биткоин в последнее время заметно вырос. Так, в декабре средний дневной объем торгов составлял около 1600 контрактов, но за три месяцы вырос до 2500 контрактов. Примерно треть (30%) объема обеспечивается за пределами США — в основном с рынков Азии.

Чикагская биржа запустила фьючерсы на CME в декабре 2017 года. Контракты доступны на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) — референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.