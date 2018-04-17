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Энергетические точки организуют в Москве в рамках акции «На работу на велосипеде» 18 мая
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Энергетические точки организуют в Москве в рамках акции «На работу на велосипеде» 18 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве ежегодная акция «На работу на велосипеде» пройдет 18 мая, в рамках которой в центре города организуют энергетические точки, где велосипедисты получат приятные подарки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Ежегодная акция «На работу на велосипеде» состоится 18 мая. Она пройдет по всей России, в том числе и в столице, где ее организатором выступит департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В рамках акции «На работу на велосипеде» в центре города организуют энергетические точки. Они будут работать с 08:00 до 11:00. Тут велосипедисты смогут попробовать вкусные угощения и получить приятные подарки.
Адреса энергетических точек будут указаны на информационных плакатах и на сайте. Там же можно узнать о бонусах и скидках, которые предоставляют участникам партнеры акции.
Акция «На работу на велосипеде» проходит три раза в год. Она направлена на развитие велосипедной инфраструктуры и показывает, что передвигаться на двухколесном транспорте — это удобно, быстро, полезно для здоровья и не вредит экологии.
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