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В Казани хотят повысить стоимость проезда на 2,5 рубля
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В Казани хотят повысить стоимость проезда на 2,5 рубля 

Казанский Портал 1 час назад
Казанские перевозчики просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте на 2,5 рубля. Они готовят обращение в Госкомитет по тарифам.
Стоимость проезда не менялась два года. Вопрос планируют обсудить до конца лета.
«Повышение цены проезда — объективная реальность, которая назрела уже давно. Если взять инфляцию по 5%, это уже 10% или 2,5 рубля», — сообщил на деловом понедельнике глава комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.
Сейчас в Казани проезд на автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро стоит одинаково — 25 рублей.
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