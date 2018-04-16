В Казани хотят повысить стоимость проезда на 2,5 рубля 

Казанские перевозчики просят повысить стоимость проезда в общественном транспорте на 2,5 рубля. Они готовят обращение в Госкомитет по тарифам.
Стоимость проезда не менялась два года. Вопрос планируют обсудить до конца лета.
«Повышение цены проезда — объективная реальность, которая назрела уже давно. Если взять инфляцию по 5%, это уже 10% или 2,5 рубля», — сообщил на деловом понедельнике глава комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.
Сейчас в Казани проезд на автобусах, трамваях, троллейбусах и в метро стоит одинаково — 25 рублей.
Читайте также:
В Казани проезд мог подорожать до 49 рублей
В Казани не хватает водителей автобусов. Им мало платят