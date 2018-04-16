Трамп уже сумел привлечь 28 млн долларов на свою новую избирательную кампанию 

Действующий президент США Дональд Трамп сумел собрать уже более 28 млн долларов на ведение своей новой избирательной кампании.
Как сообщили представители комитета по сбору средств в избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой», в текущем году только за первый квартал в фонд поступило пожертвований на 10 млн Стоит отметить, что Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию, как только стал президентом страны, чего до него никто ещё не делал, пишет ТАСС.
В 2017 году Трамп заявил, что надеется на то, что Хиллари Клинтон еще поучаствует в выборах президента Соединенных Штатов. «Недавно меня спросили, будет ли изворотливая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был: „Я надеюсь на это!“, — написал он в социальных сетях.
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