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Трамп уже сумел привлечь 28 млн долларов на свою новую избирательную кампанию
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Трамп уже сумел привлечь 28 млн долларов на свою новую избирательную кампанию 

Свободная пресса 1 час назад
Действующий президент США Дональд Трамп сумел собрать уже более 28 млн долларов на ведение своей новой избирательной кампании.
Как сообщили представители комитета по сбору средств в избирательный фонд под названием «Сделаем Америку снова великой», в текущем году только за первый квартал в фонд поступило пожертвований на 10 млн  Стоит отметить, что Трамп подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию, как только стал президентом страны, чего до него никто ещё не делал, пишет ТАСС.
В 2017 году Трамп заявил, что надеется на то, что Хиллари Клинтон еще поучаствует в выборах президента Соединенных Штатов. «Недавно меня спросили, будет ли изворотливая Хиллари баллотироваться в 2020 году. Мой ответ был: „Я надеюсь на это!“, — написал он в социальных сетях.
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