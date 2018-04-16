Родители Ноябрьска дали старт окружной эстафете против ВИЧ

Акция «Родители Ямала против ВИЧ!» прошла в Детском парке. Жители города участвовали во флешмобе, в очередной раз привлекая внимание к проблеме распространения СПИДа. Работали спортивные и игровые площадки. Специалисты СПИД-центра разместили на территории парка выездной пункт экспресс-диагностики и всем желающим предлагали узнать свой ВИЧ-статус.

В финале участники растянули традиционную красную ленту, запустили в небо шары, а также передали видеообращение другому ямальскому муниципалитету.

«Эстафета: родители Ямала против ВИЧ!» стала продолжением окружной акции. Новая акция призвана объединить усилия специалистов образовательных учреждений и медицинских организаций ЯНАО с родительскими активами автономного округа с целью привлечения внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ/СПИДа среди населения ЯНАО.

— Я считаю акцию очень важно, ведь статистика ужасает! Чем больше мы и наши дети знаем о ВИЧ и СПИДе, тем меньше риск заражения. Эпидемию можно остановить только всем миром! — выразила мнение большинства присутствующих Татьяна Завалишина.