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Родители Ноябрьска дали старт окружной эстафете против ВИЧ
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Родители Ноябрьска дали старт окружной эстафете против ВИЧ 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Акция «Родители Ямала против ВИЧ!» прошла в Детском парке. Жители города участвовали во флешмобе, в очередной раз привлекая внимание к проблеме распространения СПИДа. Работали спортивные и игровые площадки. Специалисты СПИД-центра разместили на территории парка выездной пункт экспресс-диагностики и всем желающим предлагали узнать свой ВИЧ-статус.
В финале участники растянули традиционную красную ленту, запустили в небо шары, а также передали видеообращение другому ямальскому муниципалитету.
«Эстафета: родители Ямала против ВИЧ!» стала продолжением окружной акции. Новая акция призвана объединить усилия специалистов образовательных учреждений и медицинских организаций ЯНАО с родительскими активами автономного округа с целью привлечения внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ/СПИДа среди населения ЯНАО.
— Я считаю акцию очень важно, ведь статистика ужасает! Чем больше мы и наши дети знаем о ВИЧ и СПИДе, тем меньше риск заражения. Эпидемию можно остановить только всем миром! — выразила мнение большинства присутствующих Татьяна Завалишина.
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