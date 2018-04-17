Ставка на глобализацию. Зачем нужны акции Apple на Московской бирже

Недавнее заседание комитета по фондовому рынку Московской биржи принесло крайне интересную для инвесторов новость: площадка в скором времени запустит торги акциями иностранных компаний. Предварительно речь идет о 50 американских бумагах, которые будут торговаться в вечернюю сессию. Но детали пока неясны — биржа на стадии переговоров с участниками рынка.

Эта инициатива с высокой долей вероятности будет позитивно воспринята рынком и брокерами, ведь она может привести новых клиентов на Московскую биржу. Не секрет, что россияне очень слабо вовлечено в рынок ценных бумаг, а громкие имена и более высокая доходность способны привлечь интерес населения к инвестициям. Кроме того, российский фондовый рынок сравнительно маленький и развивающийся, тогда как американские биржевые площадки несопоставимо больше по объему и последние годы только растут.

Стоит отметить, что опыт торговли иностранными бумагами в России уже есть: Санкт-Петербургская биржа с 2014 года допустила к торга 560 акций зарубежных компаний. Спрос на эти инструменты есть, а обороты растут, что позволяет надеяться на успех предприятия с акциями иностранных эмитентов и на Московской бирже.

Упрощенный доступ

Многие российские брокера давно уже предоставляют доступ к торгам иностранными ценными бумагами на зарубежных рынках. Но это реализовано через субброкерскую схему, что само по себе несет риски и имеет ряд законодательных ограничений, которые делают эту услугу не слишком интересной для брокерских компаний.

Для того, чтобы предоставить клиенту услугу по торговле иностранными ценными бумагами, российский брокер должен найти зарубежного партнера-брокера, открыть у него брокерский счет, и уже через него получить возможность совершения операций. В этом случае все риски иностранного брокера российский контрагент принимает на себя.

Кроме того, если иностранные ценные бумаги, приобретенные российским инвестором, хранятся не в российском депозитарии, и если тот депозитарий не является центральным для страны, где оборачиваются ценные бумаги, то брокер из России обязан компенсировать объем клиентских средств из собственных активов. В этой связи сервис по предоставлению доступа на иностранные биржи до сих пор не слишком активно продвигался на российском рынке брокерских услуг.

Однако если торговля иностранными ценными бумагами будет проходить через Московскую биржу, то все операции будут совершаться в российском правовом поле, что снимает нагрузку с брокеров.

Правда, здесь есть свои нюансы, зависящие от того, как именно биржа будет получать доступ. Если это будет прямое подключение, скажем, к NYSE, то никаких проблем не возникнет. А если будет реализована субброкерская схема, то бирже придется принять на себя риски иностранного брокера. В этом случае остается только надеяться, что площадка подойдет к вопросу грамотно и диверсифицирует риски.

Шаг навстречу миру

В нормальной ситуации эмитенты должны приходить на биржу, а не биржа идти к эмитентам. Предоставление доступа к иностранным бумагам на Мосбирже — это только первый шаг к тому, чтобы российский рынок стал привлекательным для размещения и отечественных компаний, и иностранных.

Пока у нас недостаточный объем фондового рынка, и эмитентам гораздо интереснее размещать ценные бумаги в Сингапуре или Лондоне. Количество инвесторов, участвующего в биржевых торгах, в нашей стране стабильно не меняется много лет — Московская биржа из года в год сообщает о порядка 100 000 активных счетов.

Громкие американские имена могут переломить ситуацию. Инициатива Мосбиржи наверняка будет поддержана властями, которые уже не первый год пытаются активно привлекать население на фондовый рынок — вспомним хотя бы мероприятия по повышению финансовой грамотности и запуск индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

При увеличении объема торгов на фондовом рынке Россия сможет стать интересной площадкой для размещения, — полагаю, и на эту системную задачу в в том числе направлена обсуждаемая инициатива. Так что у этого проекта есть будущее. Теперь дело только за правильным подходом к вопросу со стороны регулятора и хорошем маркетинге новой услуги.