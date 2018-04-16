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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,2% — до 2175 пунктов, индекс РТС снижался на 0,5% и составил 1105 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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