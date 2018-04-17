Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 1,32%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, полупроводниковой промышленности и биотехнологий.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted упал на 1,32%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции GeoVision Inc (TW:3356), которые подорожали на 2,55 п. (9,98%), закрывшись на отметке в 28,10. Котировки Dah San Electric Wire&Cable Co Ltd (TW:1615) выросли на 1,85 п. (9,97%), завершив торги на уровне 20,40. Бумаги Walsin Technology Corp (TW:2492) выросли в цене на 12,00 п. (8,25%), закрывшись на отметке 157,50.

Лидерами падения стали акции VIA Technologies Inc (TW:2388), цена которых упала на 3,15 п. (9,94%), завершив сессию на отметке 28,55. Акции Pan Jit International Inc (TW:2481) поднялись на 5,15 п. (9,77%), закрывшись на уровне 47,55, а APAQ Technology Co Ltd (TW:6449) снизились в цене на 6,20 п. (9,58%) и завершили торги на отметке 58,50.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (722) превысило количество закрывшихся в плюсе (121), а котировки 74 акций практически не изменились.

Котировки акций Dah San Electric Wire&Cable Co Ltd (TW:1615) выросли до исторического максимума, поднявшись на 9,97%, 1,85 п., и завершили торги на отметке 20,40. Котировки акций Walsin Technology Corp (TW:2492) выросли до исторического максимума, поднявшись на 8,25%, 12,00 п., и завершили торги на отметке 157,50.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,51%, или 0,34, достигнув отметки $66,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,42%, или 0,30, до $71,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,07%, или 1,00, до отметки $1.349,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,06% до 29,379, а котировки TWD/CNY повысились на 0,19%, достигнув отметки 0,2142.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 89,04.