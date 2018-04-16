Акции «Русала» теряют более 10%

Акции «Русала» на открытии торгов теряют более 10%, торгуясь около исторических минимумов

Акции российской металлургической компании "Русал" падают на открытии торгов более чем на 10%, торгуясь около исторических минимумов, свидетельствуют данные торгов. Ранее в понедельник акции "Русала" (основной владелец — попавший под санкции США Олег Дерипаска ) потеряли на торгах на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 16 апреля, уже более 20%, пробив очередные исторические минимумы. Об этом свидетельствуют данные биржи. Торги на 11.25 (6.05 по московскому времени) обрушили бумаги российского алюминиевого гиганта на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию.