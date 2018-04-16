Ещё
Акции «Русала» теряют более 10%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции «Русала» на открытии торгов теряют более 10%, торгуясь около исторических минимумов 

Прайм 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Акции российской металлургической компании "Русал" падают на открытии торгов более чем на 10%, торгуясь около исторических минимумов, свидетельствуют данные торгов.
Ранее в понедельник акции "Русала" (основной владелец — попавший под санкции США Олег Дерипаска) потеряли на торгах на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 16 апреля, уже более 20%, пробив очередные исторические минимумы. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Торги на 11.25 (6.05 по московскому времени) обрушили бумаги российского алюминиевого гиганта на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию.
Прайм: последние новости
Рубль открыл неделю умеренным снижением Золото слабо дорожает после ракетных ударов по Сирии Цена биткоина второй день растет более чем на 10%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты859
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией48
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа171
Глава Франции выдвинул обвинение России850
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:35
Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
Конфликты Политика
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
00:28
Деньги из штанов вытащил ветер
Происшествия Криминал
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение