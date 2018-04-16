Трамп собрал более $28 млн на кампанию по своему переизбранию

Глава Белого дома Дональд Трамп собрал уже свыше 28 миллионов долларов на кампанию по своему переизбранию. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным комитета по сбору средств фонду «Сделаем Америку снова великой» за первый квартал 2018 года пожертвовали порядка 10 миллионов. По итогам 2017-го комитет располагал 22 миллионами в американской валюте.

После расходов на промотовары, среди которых были бейсболки, кружки и сувениры с агитационными лозунгами, фонд обладает средствами в размере более 28 миллионов долларов.

На рассылку писем избирателям с просьбой о пожертвовании в фонд Трампа потратили с момента его создания порядка 2,2 миллиона.