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Трамп собрал более $28 млн на кампанию по своему переизбранию
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Трамп собрал более $28 млн на кампанию по своему переизбранию 

360tv.ru 34 минуты назад
Глава Белого дома Дональд Трамп собрал уже свыше 28 миллионов долларов на кампанию по своему переизбранию. Об этом сообщила газета «Известия».
По данным комитета по сбору средств фонду «Сделаем Америку снова великой» за первый квартал 2018 года пожертвовали порядка 10 миллионов. По итогам 2017-го комитет располагал 22 миллионами в американской валюте.
После расходов на промотовары, среди которых были бейсболки, кружки и сувениры с агитационными лозунгами, фонд обладает средствами в размере более 28 миллионов долларов.
На рассылку писем избирателям с просьбой о пожертвовании в фонд Трампа потратили с момента его создания порядка 2,2 миллиона.
Проведенный в США опрос показал, что половина населения страны одобряет политику нынешнего главы государства. Дональд Трамп прокомментировал результаты исследования, заявив, что Америка под его руководством «делает великие вещи».
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