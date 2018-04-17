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Сколько получают воронежские депутаты Госдумы?
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Сколько получают воронежские депутаты Госдумы? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежские депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2017 год. Информация появилась на сайте Госдумы РФ.
Так, самым богатым депутатом из Воронежской области стал Аркадий Пономарев. Его доходы за прошлый год составили порядка 170 млн рублей. В собственности депутата — земельный участок, жилой дом, а также три квартиры в Испании. У Аркадия Пономарева имеются три автомобиля — ГАЗ-21В Волга, Мерседес-Бенц CL 63 AMG, Форд S-MAX, а также квадроцикл. Его жена за год заработала порядка 16 млн рублей. В собственности — земельный участок, жилой дом, нежилое встроенное помещение и незавершенный строительный объект. Передвигается супруга Аркадия Пономарева на автомобиле Porshe Cayenne Turbo. Годовой доход одного из детей депутата составил 104 тыс. рублей.
Ниже приводим годовой доход остальных воронежских депутатов Госдумы:
Владимир Богодухов 6,7 млн руб;Сергей Гаврилов 4 млн руб;Михаил Гулевский 5 млн руб;Алексей Журавлев 4,7 млн руб;Геннадий Кулик около 7 млн руб;Борис Чернышов 4,7 млн руб;Татьяна Сапрыкина 4,7 млн руб;Евгений Ревенко 4,9 млн руб;Андрей Марков 4,6 млн руб;Андрей Макаров 4,7 млн руб;Сергей Чижов 4,7 млн руб.
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