Индекс РТС рухнул на 11% за неделю, — Аналитики компании «Атон»

По итогам дня индекс РТС закрылся снижением на 1.83%, в то время как российский рубль оставался достаточно стабильным на отметке 62 руб. за доллар США.

ЛУКОЙЛ и В отличие от предыдущих сессий, мы увидели мало покупок в акциях экспортно-ориентированных компаний на фоне общего снижения рынка. Сбербанк стал лидером снижения, подешевев на 3.54%, Газпром Роснефть упали на 2-3%. Норникель , наряду с производителями удобрений, оказался в числе немногих компаний, которым удалось закрыться в плюсе — акции Норникеля выросли на 1.1%, Акрон Фосагро прибавили 0.65% и 2.7% соответственно. Акции РУСАЛа вновь упали — еще на 4.4%, котировки EN+ рухнули на 7.25%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Доходности бенчмарков в пятницу колебались вблизи уровней закрытия предыдущего дня — UST10 закрылись на отметке 2.83% (-1 бп), 10-летние Bunds — 0.51% (без изм.).

Развивающиеся рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Доходности 10-летних бумаг Мексики Бразилии подросли на 3 бп, в то время как выпуски Турции ЮАР снизились на 2-4 бп по доходности. Недавно размещенные суверенные облигации Катара и Черногории открылись ростом на 0.5-1 пп, отыграв большую часть премии, предложенной при первичном размещении.

Российские суверенные евробонды открылись выше, но не смогли удержаться на этих уровнях: выпуск Russia 47 закрылся с доходностью 5.47% (+3 бп), в то время как в течение дня доходность падала до 5.4%. В корпоративном сегменте длинные облигации Норникеля и Evraz продолжили восстанавливаться после распродажи в первой половине недели, 4-5-летние выпуски GMKNRM прибавили в цене 0.7-0.9 пп. В сегменте локальных облигаций ОФЗ вновь торговались под давлением, выпуск 26207 закрылся на отметке 7.42% (+8 бп).