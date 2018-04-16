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Мировые аналитики видят биткойн на отметке $250 тыс. в 2022 году
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Мировые аналитики видят биткойн на отметке $250 тыс. в 2022 году 

BitCryptoNews 44 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Ведущие мировые эксперты продолжают видеть в главной криптовалюте большой потенциал. Телеканал CNN сообщил, что крупнейший венчурный предприниматель, ранний инвестор наиболее успешных технологических компаний, таких как SpaceX, криптовалютный бизнес-ангел Тим Дрейпер предсказывает, что цена биткойна вырастет до $250 тыс. к концу 2022 года. При курсе крупнейшей криптовалюты в $250 тыс. рыночная стоимость всех биткойновых активов составит $5 трлн. Напомним, в момент, когда биткойн достигал своего пика, его рыночная стоимость составляла $900 млрд Однако, по словам эксперта, курс этой цифровой валюты через четыре года должен подняться в 31 раз. Одновременно с известным инвестором свое заявление сделал другой ведущий финансовый эксперт — аналитик с Уолл-стрит и основатель Fundstrat Том Ли. Он предсказывает рост курса биткойна до $25 тыс. к концу 2018 года. «У нас до сих есть твердая уверенность в том, что биткойн имеет большую риск-выгоду, и мы думаем, что его цена вырастет до $25 тыс. к концу этого года», — отметил Ли.
Олег Кронин размышляет, почему криптовалют должно быть много.
текст: Антон Кузнецов, фото: Tim Draper / Twitter
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