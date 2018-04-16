Основными темами на рынках остаются геополитика и торговые войны, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

В таких условиях макроэкономическая статистика отходит на второй план, а главным поставщиком движений на рынке становится новостной поток. Впрочем, если по поводу новостей что-либо прогнозировать сложно, то хотя бы будем вооружаться знанием о том, что ждать из макроэкономической сферы. Впрочем, в ближайшие недели также будет актуален период корпоративной отчётности. Пока его старт оказался вполне позитивным.

Ракетная атака США и союзников по Сирии пока оказалась разовым мероприятием. Поэтому на рынке нефти наступило успокоение и на первый план вышли иные события. В пятницу Baker Hughes сообщила, что за прошедшую неделю американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых установок на 7 единиц до 815 штук. Соответственно, на рынок может вернуться идея беспокойства по поводу постоянно растущей добычи в США. Золото довольно вяло реагировало на геополитику. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 859,99 тонн до 865,89 тонн.