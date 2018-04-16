Предрекший обвал 1998 года аналитик предостерегает желающих купить акции РФ

Предрекший обвал 1998 года аналитик Джон-Пол Смит предостерегает всех, кто хочет купить российские акции по дешевке после распродажи на прошлой неделе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на опубликованный в пятницу обзор.

"Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой холодной войны", — приводятся в сообщении слова бывшего стратега Deutsche Bank AG и основателя аналитической фирмы Ecstrat Смита.

При этом аналитик не исключает краткосрочного отскока рубля и фондового рынка после обвала, но долгосрочный прогноз «остается мрачным».

Отмечается, что российский индекс РТС, номинированный в долларах, пережил максимальное недельное падение более чем за два года после самых жестких на сегодняшний день санкций США , которые заблокировали торговлю бумагами нескольких компаний, включая "Русал" Олега Дерипаски . Агентство поясняет, что в то время как некоторые трейдеры считают панические продажи возможностью для покупки, другие задаются вопросом, все ли российские активы теперь в опасности из-за санкций.

По мнению Смита, инвесторы были «слишком беспечны по поводу последствий» противостояния РФ и Запада, которое он назвал «столкновением политических, экономических и финансовых систем».

Смит получил известность, предупредив в начале 1998 года, что инвесторы настроены чересчур оптимистично в отношении российских активов, тогда как стране грозят масштабный финансовый кризис и девальвация. Несколько месяцев спустя Россия объявила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, а рубль отправился в свободное падение, отмечает агентство.