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Предрекший обвал 1998 года аналитик предостерегает желающих купить акции РФ
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Предрекший обвал 1998 года аналитик предостерегает желающих купить акции РФ 

Прайм 37 минут назад
Фото: Прайм
Предрекший обвал 1998 года аналитик Джон-Пол Смит предостерегает всех, кто хочет купить российские акции по дешевке после распродажи на прошлой неделе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на опубликованный в пятницу обзор.
"Инвесторы могут стать случайной жертвой действий обеих сторон новой холодной войны", — приводятся в сообщении слова бывшего стратега Deutsche Bank AG и основателя аналитической фирмы Ecstrat Смита.
При этом аналитик не исключает краткосрочного отскока рубля и фондового рынка после обвала, но долгосрочный прогноз «остается мрачным».
Отмечается, что российский индекс РТС, номинированный в долларах, пережил максимальное недельное падение более чем за два года после самых жестких на сегодняшний день санкций США, которые заблокировали торговлю бумагами нескольких компаний, включая "Русал" Олега Дерипаски. Агентство поясняет, что в то время как некоторые трейдеры считают панические продажи возможностью для покупки, другие задаются вопросом, все ли российские активы теперь в опасности из-за санкций.
По мнению Смита, инвесторы были «слишком беспечны по поводу последствий» противостояния РФ и Запада, которое он назвал «столкновением политических, экономических и финансовых систем».
Смит получил известность, предупредив в начале 1998 года, что инвесторы настроены чересчур оптимистично в отношении российских активов, тогда как стране грозят масштабный финансовый кризис и девальвация. Несколько месяцев спустя Россия объявила дефолт по внутреннему долгу на 40 миллиардов долларов, а рубль отправился в свободное падение, отмечает агентство.
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