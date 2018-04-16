Ещё
Неблагоприятный внешнеполитический фон пока имеет тенденцию к осложнению, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Неблагоприятный внешнеполитический фон пока имеет тенденцию к осложнению, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал» 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
После негативного старта торгов наиболее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние волатильной консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать возможных новостей по поводу введения взаимных экономических ограничений между РФ и США.
Во второй половине дня участники российских торгов вновь заострят свое внимание на внешнеполитических событиях. Традиционно значимым фактором для локального рынка останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1,58%) и РТС (-1,83%) завершили торги с достаточно сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на то, что состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неоднозначное, на локальном рынке акций возобладал негатив. Многие участники торгов предпочли сократить свои «длинные» позиции перед выходными днями в условиях сохраняющихся геополитических рисков. Такая осторожность оказалась вполне своевременной. В ночь на субботу стало известно о том, что отложенный на неопределенное время ракетный удар по Сирии со стороны США все же состоялся. Указанное событие пока не привело к фатальной эскалации военного противостояния вокруг Сирийской Арабской Республики, союзником которой является Россия. Тем не менее, продолжающееся развитие указанного сюжета явно не является позитивом для отечественного фондового рынка.
Дополнительным стимулом для пессимизма участников локальных торгов выступили ожидания введения ответных санкций в отношении США со стороны России. Соответствующий законопроект будет обсуждаться в государственной думе сегодня, 16 апреля. Ответные ограничительные меры могут нанести ущерб ощутимый ряду российских экспортеров.
Между тем, в начале текущей недели США планируют объявить об ужесточении экономических санкциях в отношении РФ. Таким образом, неблагоприятный внешнеполитический фон пока имеет тенденцию лишь к осложнению.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Эксперты не исключают удорожания биткоина до $9 тыс на предстоящей неделе Золото слабо дорожает после ракетных ударов по Сирии Индексы США снизились на финотчетах банков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты829
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа163
Глава Франции выдвинул обвинение России835
За Асада: понедельник начинается с санкций257
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение