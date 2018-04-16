Сирийские новости толкнули нефть вниз, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

В минувшие выходные США в союзничестве с Францией Великобританией совершили ракетные пуски в адрес сирийских объектов, принадлежащих правительству, где, по агентурным данным, могло храниться оружие химического поражения. Удары были единичными, и в другое время рынок нефти рос бы на ожидании повторений, но этого как раз ранее и ждали покупатели сырья. Теперь, когда прогнозы реализовались, цены пошли вниз.

Пятничная статистика по Baker Hughes оказалась вполне «медвежьей». Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 13 апреля, выросло на 7 единиц и составило 1008 штук. В годовом сопоставлении прирост составляет 161 единицу. В Канаде сланцевая добыча и расширение численности вышек по-прежнему очень неоднородны, поэтому рынок предпочитает новости с этой стороны в долгосрочном горизонте не учитывать.

Краткосрочная перспектива для Brent показывает, что достаточно велики шансы на коррекцию в сторону ключевой поддержки на отметке $68 за баррель. Долгосрочный же горизонт остается на стороне «быков». Сегодняшняя сессия для североморского сорта пройдет в пределах $71,20-$72,50.