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«Как открыть бизнес в киоске или павильоне?»
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«Как открыть бизнес в киоске или павильоне?» 

Управа района Арбат города Москвы 56 минут назад
Департамент города Москвы по конкурентной политике в рамках проекта «Биржа торгов» проводит презентацию (Roаd Show) «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?».
На мероприятии будут представлены нестационарные торговые объекты (далее — НТО) на территории города с различным функциональным назначением:
— киоски и павильоны на уличном пространстве;
— в подуличных переходах Московского метрополитена;
— на территории московских парков;
— передвижные НТО и торговые автоматы;
— бахчевые развалы и елочные базары.
В ходе презентации представители профильных органов исполнительной власти города Москвы расскажут участникам об условиях и порядке участия в аукционах, а также проведут презентацию объектов, находящихся на торгах, а приглашенные победители торгов по НТО поделиться своим опытом участия в торгах.
Презентация состоится 17 апреля 2018 года в 15:30 (регистрация с 15:00) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство.
Контактное лицо для осуществления взаимодействия по данному вопросу — Макаров Даниил Алексеевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-565, MakarovDA1@mos.ru. Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на инвестиционном портале Москвы: www.investmoscow.ru.
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