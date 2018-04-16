«Как открыть бизнес в киоске или павильоне?»

Департамент города Москвы по конкурентной политике в рамках проекта «Биржа торгов» проводит презентацию (Roаd Show) «Как открыть бизнес в киоске или павильоне?».

На мероприятии будут представлены нестационарные торговые объекты (далее — НТО) на территории города с различным функциональным назначением:

— киоски и павильоны на уличном пространстве;

— в подуличных переходах Московского метрополитена;

— на территории московских парков;

— передвижные НТО и торговые автоматы;

— бахчевые развалы и елочные базары.

В ходе презентации представители профильных органов исполнительной власти города Москвы расскажут участникам об условиях и порядке участия в аукционах, а также проведут презентацию объектов, находящихся на торгах, а приглашенные победители торгов по НТО поделиться своим опытом участия в торгах.

Презентация состоится 17 апреля 2018 года в 15:30 (регистрация с 15:00) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство.