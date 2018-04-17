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Данные теханализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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Данные теханализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
За прошедшие выходные силы коалиции США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, а в воскресенье представитель США при ООН заявила о планах Минфина объявить в понедельник новый пакет санкций в отношении компаний РФ. В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 6.2%, Норникель (GMKN) — на 5.6%, ММК (MAGN) и Новатэк (NVTK) — на 2.2%.
Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подорожали на 6.9%, Фармсинтеза (LIFE) — на 6.0%, Кузбасской топливной компании (KBTK) — на 3.8%. Тем временем в минусе закрылись Галс-Девелопмент (HALS, -24.1%), ОВК (UWGN, -6.6%), Калужская сбытовая компания (KLSB, -5.5%).
Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в минусе, в среднем в небольшом минусе пребывают и азиатские индексы.
Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС. Как сообщается, президент США предпочел отложить вопрос о новых санкциях в отношении компаний РФ, привязав его решение к возможным действиям российской стороны, что способствует сокращению нервозности на рынке.
Вместе с тем, данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС.
На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне смягчения опасений, связанных с возможными санкциями в отношении российских компаний.
Тем временем в США стартовал сезон публикации финансовой отчетности, сегодня, в частности, отчетность опубликуют корпорация Johnson&Johnson (13:40 мск) и банк Goldman Sachs (14:30 мск).
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