Данные теханализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

Великобритании и За прошедшие выходные силы коалиции США Франции нанесли ракетные удары по объектам в Сирии , а в воскресенье представитель США при ООН заявила о планах Минфина объявить в понедельник новый пакет санкций в отношении компаний РФ . В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 6.2%, Норникель (GMKN) — на 5.6%, ММК ( MAGN ) и Новатэк (NVTK) — на 2.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% — 0.9%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в минусе, в среднем в небольшом минусе пребывают и азиатские индексы.

Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС. Как сообщается, президент США предпочел отложить вопрос о новых санкциях в отношении компаний РФ, привязав его решение к возможным действиям российской стороны, что способствует сокращению нервозности на рынке.

Вместе с тем, данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз по индексу РТС.

На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне смягчения опасений, связанных с возможными санкциями в отношении российских компаний.