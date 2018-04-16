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Приморье — один из регионов-участников Всероссийской акции «Вода России»
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Приморье — один из регионов-участников Всероссийской акции «Вода России» 

АиФ-Владивосток 57 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Приморский край стал одним из регионов-участников Всероссийской акции «Вода России». Акция проходит с 1 апреля по 15 сентября.
Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, принять участие в акции приглашаются все, кто неравнодушен к вопросам охраны природы, в первую очередь — коллективы предприятий. В задачи акции входит очистка берегов малых рек и водоемов.
Инициатор акции — Межрегиональная общественная организация «Природоохранный союз» при участии Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, Указом Президента России Владимира Путина 2018 год объявлен в стране годом добровольца, в рамках которого акция «Вода России» пройдет на всей территории России.
В департаменте отмечают: с каждым годом акция «Вода России» расширяет свою географию и вовлекает все больше участников. Если в 2014 году в ней приняли участие 176 тысяч человек из 52 регионов, то в 2017 году — более 1,4 миллиона человек из 83 регионов России и очищено от мусора 10 тысяч водных объектов.
В Приморском крае в ходе акции удалось очистить 146 берегов водных объектов. Общая площадь очищенных территорий от мусора составила свыше 350 тысяч квадратных метров, с которой собрано свыше 131 тонны мусора. По окончании уборки многие из водоемов были взяты под общественный контроль.
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