Приморье — один из регионов-участников Всероссийской акции «Вода России»

Приморский край стал одним из регионов-участников Всероссийской акции «Вода России». Акция проходит с 1 апреля по 15 сентября.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, принять участие в акции приглашаются все, кто неравнодушен к вопросам охраны природы, в первую очередь — коллективы предприятий. В задачи акции входит очистка берегов малых рек и водоемов.

В департаменте отмечают: с каждым годом акция «Вода России» расширяет свою географию и вовлекает все больше участников. Если в 2014 году в ней приняли участие 176 тысяч человек из 52 регионов, то в 2017 году — более 1,4 миллиона человек из 83 регионов России и очищено от мусора 10 тысяч водных объектов.

В Приморском крае в ходе акции удалось очистить 146 берегов водных объектов. Общая площадь очищенных территорий от мусора составила свыше 350 тысяч квадратных метров, с которой собрано свыше 131 тонны мусора. По окончании уборки многие из водоемов были взяты под общественный контроль.