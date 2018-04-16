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Сигареты с цифровой маркировкой поступили на российский рынок
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Сигареты с цифровой маркировкой поступили на российский рынок 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Новую систему разметки табачной продукции начали тестировать в России. На рынок поступили первые пачки сигарет с цифровыми кодами.
К проекту присоединились три крупнейших производителя табака, которые занимают 95% рынка. По мнению авторов инициативы, новый подход поможет легализовать табачную продукцию в РФ. Как сообщает «Российская газета», эксперимент продлится до конца 2018 года. Если его результаты удовлетворят всех участников процесса, цифровая маркировка станет обязательной.
Нововведение несет затраты как для производителей, так и для ретейла. Первым нужно приобрести оборудование, которое наносит маркировку. Продавцам же придется использовать онлайн-кассы, которые, впрочем, и так являются обязательными. При этом, уверены эксперты, цены на сигареты от этого вырасти не должны.
Покупая табачные изделия с маркировкой, покупатели могут быть уверены в их качестве.
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