Сигареты с цифровой маркировкой поступили на российский рынок

Новую систему разметки табачной продукции начали тестировать в России . На рынок поступили первые пачки сигарет с цифровыми кодами.

К проекту присоединились три крупнейших производителя табака, которые занимают 95% рынка. По мнению авторов инициативы, новый подход поможет легализовать табачную продукцию в РФ. Как сообщает «Российская газета», эксперимент продлится до конца 2018 года. Если его результаты удовлетворят всех участников процесса, цифровая маркировка станет обязательной.

Нововведение несет затраты как для производителей, так и для ретейла. Первым нужно приобрести оборудование, которое наносит маркировку. Продавцам же придется использовать онлайн-кассы, которые, впрочем, и так являются обязательными. При этом, уверены эксперты, цены на сигареты от этого вырасти не должны.

Покупая табачные изделия с маркировкой, покупатели могут быть уверены в их качестве.