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Золото слабо дорожает после ракетных ударов по Сирии 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена золота в понедельник утром слабо растет, рынок реагирует на ракетную атаку по Сирии в минувшие выходные, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.23 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,06% — до 1348,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,14% — до 16,635 доллара за унцию.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
По словам старшего рыночного аналитика Think Markets UK Наима Аслама (Naeem Aslam), которые приводит агентство Рейтер, не стоит ждать значительного удорожания золота в понедельник несмотря на геополитические риски. "Все внимание будет уделено ответной реакции России", — считает эксперт.
Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него растет в случае увеличения геополитической напряженности, что приводит и к удорожанию металла.
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