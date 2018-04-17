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Биржи Европы растут
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Биржи Европы растут после неоднозначной внутренней статистики 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Европейские фондовые биржи во вторник демонстрируют положительную динамику после ряда макроэкономических данных из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,18%, до 7211,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 5333,85 пункта, немецкий DAX рос на 0,78%, до 12487,72 пункта.
На настроения участников торгов во вторник определенное влияние оказывает статистика из Великобритании и Германии. Так, в первые часы торгов стало известно, что безработица в Великобритании в декабре-феврале составила 4,2%, снизившись с уровня ноября-января в 4,3%. Это минимальная отметка с 1975 года.
В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле снизился до минус 8,2 пункта с 5,1 пункта в марте, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. В то же время индекс текущих экономических условий в еврозоне в апреле вырос до 57,7 пункта с 56,2 пункта в марте.
Не оставили без внимания участники торгов и статданные из Китая, который является второй по величине мировой экономикой. Так, по данным государственного статистического бюро Китая, ВВП страны по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% год к году, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако в квартальном исчислении показатель вырос всего на 1,4%, хотя ожидался рост на 1,5%.
"После утихания геополитических опасений и оптимизма относительно сезона корпоративной отчетности за первый квартал, неоднозначные данные из Китая могут вызвать вопросы относительно состояния второй по величине мировой экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Accendo Markets.
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