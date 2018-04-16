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Как купить билет на Чемпионат мира по футболу за криптовалюту?
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Как купить билет на Чемпионат мира по футболу за криптовалюту? 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Несмотря на растущую популярность криптовалюты, с ее помощью пока что нельзя будет купить билет на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.
Чемпионат мира по футболу привлечет в Россию множество иностранных болельщиков. Для того чтобы попасть на матч, обязательно нужно приобрести билет. На официальном сайте Оргкомитета сказано, что сделать это можно с помощью платежных карт Visa или банковского перевода.
Сейчас все большее людей отдают предпочтение расчетам с помощью биткойна и других криптовалют. К тому же у некоторых иностранцев могут возникать затруднения, связанные с указанными способами оплаты. Например, в некоторых республиках существует только внутренняя банковская система, а в Японии уже год легализована цифровая валюта, и в ней начали выплачивать зарплату.
Перекупить билет за криптовалюту у владельца также не получится. Прежде всего, передача и перепродажа без согласия FIFA строго запрещена и является административным правонарушением. К тому же, чтобы попасть на матч, помимо билета, каждый должен оформить специальный «Паспорт болельщика» с личным фото.
Изучив всю открытую информацию в официальных источниках, мы не нашли ни единого упоминания о криптовалюте и возможности ее использования при оплате, поэтому решили выяснить это в российском Организационном комитете Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Однако ответа с их стороны не поступило, вероятно, такой способ оплаты организаторы даже не рассматривали. Далее мы решили обратиться в международный руководящий орган в футболе (FIFA) с тем же вопросом, но и от них не получили ответа.
Несмотря на растущую популярность и принятие глобальной мировой экономикой феномена криптовалют, крупные организации все еще не решаются интегрировать в свою деятельность подобные инновации. Другой причиной может быть и то, что только в нескольких странах существует четкая законодательная база, регулирующая деятельность, связанную с виртуальными валютами, а в ЕС только 10 апреля 2018 года решили совместно заниматься этим вопросом.
К тому же необходимость оформления «Паспорта болельщика» не позволила бы совершить анонимный платеж. Из-за волатильности рынка стоимость билета с течением времени могла бы сильно изменяться, приведя к недовольству покупателей. Однако мы надеемся, что в скором времени криптовалюте будет предоставлен статус официально признанного альтернативного средства платежа.
текст: Иван Маличенко, фото: Официальная страница Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA / VK
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