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Представьте, что есть банк, который каждый день переводит вам 86 400$
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Представьте, что есть банк, который каждый день переводит вам 86 400$ 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Эти деньги ваши, вы можете тратить их на что только пожелаете, но есть одно правило — остаток не переходит на следующий день. Он исчезает, и завтра на вашем счету снова появляется 86 400$.
Что бы вы делали с этими деньгами? Наверняка тратили бы все до последнего доллара.
Такой банк существует, мы всю жизнь будем его клиентами. Называется этот банк «Время».
Каждый день вам дается кредит на 86 400 секунд. И каждую ночь счет обнуляется. На нем не может быть минуса. И новые сутки начинаются с новым отсчетом.
Если вам не удалось использовать ваш кредит с пользой — это только ваши потери. Следующий день не предоставляет займов. Поэтому нужно жить в настоящем и использовать то время, которое вам выделили в этот день. Если вы все еще не осознали ценность каждой времени, вам стоит сделать следующее:
— Чтобы узнать цену года, поговорите с учеником, которого оставили на второй год;
— Чтобы узнать цену месяца, поговорите с мамой, которая родила недоношенного ребенка;
— Чтобы узнать цену часа, поговорите с влюбленными, которые с нетерпением ждут свидания;
— Чтобы узнать цену минуты, поговорите с человеком, который опоздал на поезд;
— Чтобы узнать цену секунды, поговорите с тем, кто избежал автомобильной аварии;
— Чтобы узнать цену десятой доли секунды, поговорите со спортсменом, который занял на соревнованиях второе место.
Цените свое время! Используйте данный вам кредит мудро.
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