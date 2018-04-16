Азиатские биржи торгуются преимущественно в минусе

Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 на 8:15 мск вырос на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 829,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 1,72% до 30 278,7, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 1,49% до 3 111,86 пункта. Сингапурский Straits Times Index просел на 0,37% — до отметки 3 488,24. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,01% до 2 455,39 пункта.

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