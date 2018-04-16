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Акции «Русала» обновили исторический минимум
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Акции «Русала» обновили исторический минимум на фоне санкций США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции компании "Русал" обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Стоимость акций компании к 6.05 мск спустились на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.
Ранее самая низкая стоимость акции составляла 2,09 доллара 12 июня 2016 года, 2,13 доллара 17 января 2016 года и 2,19 доллара 17 ноября 2013 года.
Читайте также материал "Газеты.Ru" о том, в чьих интересах введены санкции против "Русала".
США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.
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