Акции «Русала» обновили исторический минимум на фоне санкций США

Акции компании "Русал" обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже более чем на 20% на фоне введения санкций США . Об этом свидетельствуют данные биржи.

Стоимость акций компании к 6.05 мск спустились на 20,1% — до 1,63 гонконгских доллара за акцию.

Ранее самая низкая стоимость акции составляла 2,09 доллара 12 июня 2016 года, 2,13 доллара 17 января 2016 года и 2,19 доллара 17 ноября 2013 года.

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США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.