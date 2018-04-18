Общегородскую акцию «Весенняя неделя добра» организуют в Десеновском

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В Десеновском 21 апреля пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра», посвященная Году добровольца (волонтера).

— В мероприятии примут участие представители Молодежной палаты, ученики образовательного комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина » и сотрудники администрации. В рамках акции мы уберем территорию и проведем высадку новых растений, — поделился главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Десеновское Михаил Монин

Отметим, что в мероприятии сможет принять участие любой желающий. Акция пройдет при поддержке администрации Десеновского.