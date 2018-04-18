Ещё
Общегородскую акцию «Весенняя неделя добра» организуют в Десеновском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общегородскую акцию «Весенняя неделя добра» организуют в Десеновском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Десеновском 21 апреля пройдет общегородская акция «Весенняя неделя добра», посвященная Году добровольца (волонтера).
— В мероприятии примут участие представители Молодежной палаты, ученики образовательного комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина» и сотрудники администрации. В рамках акции мы уберем территорию и проведем высадку новых растений, — поделился главный специалист отдела по социальным вопросам администрации поселения Десеновское Михаил Монин.
Отметим, что в мероприятии сможет принять участие любой желающий. Акция пройдет при поддержке администрации Десеновского.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Более 20 представителей Совета ветеранов Роговского примут участие в патронатной акции Молодежная палата Московского проведет акцию «Озелени свой двор» Благотворительный концерт организует Молодежная палата Троицка
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России304
США заявили об атаке «российских наемников»128
Названы сроки блокировки Facebook в РФ215
МЧС обратилось к москвичам1
МИД обратился к россиянам с предупреждением225
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение