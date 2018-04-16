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Цены на нефть снижаются
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Трамп планировал атаковать российские объекты
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Трамп планировал атаковать российские объекты
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Цены на нефть снижаются
RT на русском
39 минут назад
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РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 1,01% — до $71,85 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,86%, составив $66,81 за баррель.
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