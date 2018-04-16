Омская область выделила 40 млн руб. на выплаты ветеранам ко Дню Победы 

ОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило 40 млн рублей на выплаты ко Дню Победы ветеранам и их вдовам, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве труда и социального развития региона.
"Единовременные денежные выплаты получат 28103 ветерана. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших участников войны, труженики тыла, сироты войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. На эти цели выделено около 40 млн рублей", — сообщили в Минтруда.
Размер выплат колеблется от 2 до 13 тыс. рублей. По 13 тыс. рублей получат Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, их вдовы — 10,4 тыс. рублей, инвалиды и участники войны — по 3,6 тыс. рублей, жены погибших и умерших ветеранов — по 2,6 тыс. рублей, по 2 тыс. рублей — узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда и по 1 тыс. рублей — труженики тыла и сироты войны.
В Омской области также продолжается реализация программы по обеспечению жильем ветеранов ВОВ. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса ТАСС сообщили, что по состоянию на середину апреля в регионе жильем не обеспечены семьи 60 ветеранов. 43 из них в этом году получат жилищные сертификаты, на эти цели региональное правительство выделило 56 млн рублей. Всего с 2008 года в Омской области господдержку на приобретение или строительства жилья получили более 5 тысяч ветеранов или их семей.