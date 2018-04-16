Омская область выделила 40 млн руб. на выплаты ветеранам ко Дню Победы

"Единовременные денежные выплаты получат 28103 ветерана. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших и умерших участников войны, труженики тыла, сироты войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда . На эти цели выделено около 40 млн рублей", — сообщили в Минтруда.

Размер выплат колеблется от 2 до 13 тыс. рублей. По 13 тыс. рублей получат Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, их вдовы — 10,4 тыс. рублей, инвалиды и участники войны — по 3,6 тыс. рублей, жены погибших и умерших ветеранов — по 2,6 тыс. рублей, по 2 тыс. рублей — узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда и по 1 тыс. рублей — труженики тыла и сироты войны.