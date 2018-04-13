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Вырастут ли цены: что подорожает из‑за роста курсов валют
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Вырастут ли цены: что подорожает из‑за роста курсов валют 

РИАМО 13 апреля 2018
Фото: РИАМО
В среду на торгах курс евро уже превысил 80 рублей, что вызвало ажиотаж среди населения. Как отразятся на потребителях колебания евро — доллара, как поведут себя ритейлеры, туроператоры и продавцы недвижимости, выяснял обозреватель РИАМО.
Сбережения
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов подчеркивает, что на данный момент происходит колебание, а не падение рубля.
«Пока цена за один доллар не превышает 65 российских рублей, беспокоиться особо не о чем», — говорит он.
Как правило, население не успевает вовремя реагировать на резкие движения валютных курсов и совершает покупки долларов или евро тогда, когда их нужно уже продавать, отмечает эксперт.
По его словам, момент, который пугает большинство инвесторов, — то, что в Сирии может случиться мини-военный конфликт. На заявления Трампа о ракетах курс, естественно, реагирует.
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Продукты питания
Рост курса валют отразится на импортных товарах и на продуктах с «импортной составляющей», считают в отделе корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов «Глобус». В основном подорожание коснется категории непродовольственных товаров, но есть и небольшой процент импортируемых продуктов питания. Например, если российские хозяйства используют импортные корма для птиц, то предсказуем рост цен на мясо птиц и яйцо.
При этом среди покупателей гипермаркетов «Глобус» ажиотажа не наблюдается, покупатели не изменили на данный момент своего поведения, сохраняется тенденция «разумных покупок», то есть экономия, цена — качество, отметили в отделе коммуникаций ритейлера.
Как объясняет заместитель председателя правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, в целом рост курса напрямую влияет на цену импортных продуктов и сырья, ввозимого из-за рубежа. Косвенно изменение курса отражается на продуктах российского производства через валютную составляющую в себестоимости товара: российские производители могут использовать импортные упаковку, технику, средства защиты растений и т. д.
«Наибольшую зависимость от импорта имеют такие продукты, как чай, кофе, фрукты и овощи, сливочное масло, сыр», — уточнил Леонов.
При этом, по его словам, как показывает опыт 2014 — 2015 годов, розничные цены на продукты реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объеме. Основным сдерживающим фактором как тогда, так и сейчас, остается низкая покупательская способность населения в России.
Во-первых, завышение цены в условиях низкой покупательской способности приводит к снижению товарооборота и не позволяет достичь даже краткосрочного положительного финансового результата. Во-вторых, процедура поднятия отпускных цен в торговых сетях — достаточно длительный процесс, требующий серьезного экономического обоснования. Зачастую процесс согласования изменения цены занимает от месяца до полугода.
Во втором квартале года в Россию поставляется особенно много зарубежных плодово-овощных культур, и цены на эти продукты максимально чувствительны к курсу. Если ситуация с курсом не изменится, заметное конечному потребителю подорожание может произойти по этой категории продукции, прогнозирует собеседник агентства.
«Однако впереди сезон грунтовых овощей и фруктов, которые производятся в России в достаточном количестве. В пик этого сезона спрос на импортные овощи и фрукты традиционно снижается», — успокаивает эксперт.
Техника и гаджеты
Одновременно с ростом курса евро крупнейшие российские сети электроники и бытовой техники объявили о возможном повышении стоимости товаров. Причина в том, что европейские поставщики пообещали поднять закупочные цены на 5-10% в случае дальнейшего ослабления рубля.
Впрочем, как сообщили РИАМО в сети «М. Видео», существенных изменений в динамике спроса среди покупателей пока не отмечается. Отгрузки товаров от поставщиков пока идут по старым ценам, розничные цены компания не повышала.
«Мы ведем переговоры с поставщиками и делаем все возможное для сохранения текущих розничных цен на технику», — сказала руководитель департамента по связям с общественностью «М. Видео» Валерия Андреева.
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Туры за границу
Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости зарубежных туров. В выигрыше остались те, кто забронировал отдых заранее. А вот любителям покупать путевки в последний момент придется раскошелиться.
Как отмечают в компании «Anex Tour», стоимость туров всегда зависит от курса валют. Все поездки за рубеж, как и раньше, будут оплачиваться по курсу на момент оплаты, согласно стандартным условиям договора.
Не коснется подорожание тех, кто выбрал отдых внутри страны.
«Основная валюта, которой пользуются наши клиенты и партнеры — это российский рубль, поэтому никаких изменений в продажах за последние дни в этом сегменте не произошло», — рассказали РИАМО в пресс-службе национального туроператора «АЛЕАН».
Однако по выездным направлениям в страны СНГ происходит подорожание туров пропорционально росту курса доллара, отметил собеседник агентства.
В тоже время в компании не ожидают резких колебаний рынка прямо сейчас. Значительная часть туристов забронировала туры на майские праздники и на лето заранее и вряд ли будут что-либо менять в последний момент.
В любом случае представители туроператора советуют не спешить с выводами на фоне валютной неопределенности и, как минимум, дождаться стабилизации курса рубля.
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Подорожают ли квартиры?
Согласно прогнозам агентства «ИНКОМ-Недвижимость», рост курса валют не окажет значительного влияния ни на цены, ни на баланс спроса и предложения на вторичном рынке недвижимости Москвы.
Колебание рубля может лишь простимулировать небольшую группу людей, обладающих существенными накоплениями, приобрести жилплощадь, но не для проживания в ней.
«Поддавшись панике, что накопленные ими средства обесценятся, люди конвертируют их в квадратные метры — то есть купят недвижимость и будут сдавать ее в аренду, получая от этого хоть и небольшой, но стабильный доход», — прогнозируют в компании.
Те покупатели, которые и раньше планировали приобрести квартиру, чтобы решить свои собственные жилищные проблемы, все равно бы рано или поздно вышли на рынок, просто сейчас они могут ускориться. Например, оформят ипотеку или займут средства у своих близких, чтобы поскорее получить необходимую для покупки сумму. Однако количество этих людей все же будет не настолько велико, чтобы как-то радикально повлиять на вторичный рынок жилья, считает специалист.
Что касается поведения продавцов, эксперт прогнозирует, что, возможно, часть из них, торопясь как можно быстрее реализовать свою собственность и получить деньги на руки, более охотно пойдут на уступки потенциальным покупателям. Однако их количество также будет невелико.
«На данный момент 80% продавцов на «вторичке» в столице выставляют квартиры на продажу по завышенным, зачастую докризисным, ценам. Они отказываются уменьшать заявленную стоимость своих объектов, ожидая выхода на сделку уже в течение года-двух. Рост курса валют вряд ли повлияет на их поведение. И лишь 20% собственников, более-менее разбирающихся в текущей рыночной конъюнктуре, готовы продать свою собственность по ее реальной стоимости. Среди них как раз и будут люди, готовые в сложившейся ситуации пойти навстречу покупателям», — говорит Куликов.
Благодаря развивающейся системе импортозамещения строительство новых ЖК в основном ведется с использованием материалов от отечественных производителей. Кроме того, девелоперы не могут сейчас сильно поднять цены на первичные объекты, так как в этом случае они не выдержат конкуренции с другими застройщиками.
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