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Трамп обвинил Россию в ослаблении рубля
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Новый громкий твит: Трамп обвинил Россию в ослаблении рубля 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: EPA
Американский президент опубликовал очередной твит, который стал поводом для обсуждения. Россия и Китай играют в игру валютной девальвации, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Это недопустимо», — заявил Дональд Трамп в своем Twitter. Российский интернет полностью согласился с ним: «Мы тоже хотим, чтобы доллар был по 30, как раньше».
Скорее всего, Трамп упомянул Россию просто за компанию. Обвинять нас в том, что мы назло Штатам девальвировали рубль, как минимум безграмотно. Нацвалюта упала как раз благодаря Вашингтону и новым санкциям.
Китайцев обвинять в девальвации тоже как-то странно. Такое было около трех лет назад: тогда Пекин, чтобы стимулировать экспорт, ослабил юань. В США это назвали валютной войной, но с тех времен китайская валюта выросла, и сейчас она на максимуме с того же 2015 года, но началась новая торговая война Америки и Китая. Видимо, в этом свете и нужно понимать Трампа, возжелавшего ослабления доллара для поддержки американских производителей. Вот что говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:
Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций: «Трамп просто пытается защитить экономические интересы страны, и он пытается „уговорить“ валюту. Это очень популярный метод, обычно этим занимаются главы центральных банков, они пытаются „уговорить“ валюту. Это типичный твит от Трампа. Главная здесь мысль только одна: Трамп бы не хотел, чтобы доллар дорожал, потому что он считает, что для этого есть основания. По крайней мере, я надеюсь, что это он пишет эти твиты».
Такие высказывания — еще и часть глобального процесса, который называется дедолларизация. Он пока в зачаточном состоянии, но он идет, и американцы этому только способствуют. По данным Reuters, «Русал» сразу же после новых санкций попросил своих партнеров рассчитываться в евро, тем более производитель почти половину своей продукции поставляет в ЕС. Многие российские компании перешли на европейскую валюту после событий 2014 года. Тем более, что европейские банки ведут себя мягче американских, говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган:
Евгений Коган, управляющий директор компании «Московские партнеры»: «Во-первых, евро быстрее ходит. Во-вторых, европейские банкиры при всей своей дотошности и скрупулезности все равно задавали поменьше вопросов, потому что любая транзакция в долларах всегда могла быть заморожена или еще что-то. Это большая проблема сегодня. Просто из-за банков-корреспондентов, которые, похоже, иногда сошли с ума своим комплайенсом».
Еще два года назад «Газпромнефть» сообщила, что за всю нефть, которую она поставляет в Китай, платят юанями. На них компания покупает в КНР оборудование. Часть поставок российского топлива партнеры оплачивают в рублях. Год назад российский ЦБ открыл офис в Китае, а недавно произошло еще одно важное событие: на шанхайской бирже началась торговля нефтяными фьючерсами. Китай шел к этому 25 лет и пришел вовремя: юань называют будущей глобальной валютой, а спрос на нефть в Азии как никогда велик. Это шаг к тому, что нефтяные цены перестанут определять «воротилы с Уолл-Стрит». Правда, принцип все равно не поменяется, говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев:
Рустам Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России: «Возникает сразу же желание манипулировать курсом своей валюты так, как это делают американцы. Например, китайцы запустили торги в юанях. Конечно же, они начнут манипулировать курсом своего юаня для того, чтобы получить выигрыш. То же самое касается и России: если мы начнем вести торги только в рублях, то естественно наше правительство захочет манипулировать курсом рубля».
Разумеется, списывать доллар со счетов рано. Цены на основные мировые товары номинированы в американской валюте, и стоимость евро тоже определяется по сравнению с ней, поэтому не так важно, в какой валюте мы будем покупать и продавать. Если курс упадет, то импортные товары для нас подорожают, а инфляция у нас вырастет, зато в бюджет придет больше рублей.
У Дональда Трампа, который печется об ослаблении доллара, наверное, примерно такие же мысли. Мы уже привыкли ко всему: Россия обидела Украину, Сирию, американский электорат, а теперь и собственный рубль. Почему бы не ввести новые санкции?
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