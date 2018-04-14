НАТО поддержало акцию в Сирии 

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил утром в субботу о безоговорочной поддержке военной акции против Сирии, предпринятой коалицией ведущих держав мира.
«Я поддерживаю операцию, проведенную США, Великобританией и Францией», — говорится в заявлении Генерального секретаря.
Он также отметил, что ракетный удар «уменьшит возможности (сирийского) режима по проведению новых химических атак против сирийского народа».
Йенс Столтенберг счел нужным подчеркнуть, что НАТО «рассценивает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности». По словам главы Альянса, каждый случай применения подобного оружия будет встречен «коллективным и эффективным ответом» со стороны международного сообщества.
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