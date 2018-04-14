НАТО поддержало акцию в Сирии

Великобританией и «Я поддерживаю операцию, проведенную США Францией », — говорится в заявлении Генерального секретаря.

Он также отметил, что ракетный удар «уменьшит возможности (сирийского) режима по проведению новых химических атак против сирийского народа».

Йенс Столтенберг счел нужным подчеркнуть, что НАТО «рассценивает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности». По словам главы Альянса, каждый случай применения подобного оружия будет встречен «коллективным и эффективным ответом» со стороны международного сообщества.

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