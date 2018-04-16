Невыездной туризм?

Пике, в которое уходил рубль на минувшей неделе (минус 11% к евро, минус 12% к доллару), заставило многих пересмотреть планы на майский и летний отдых. Куда поедут отдыхать россияне в новых экономических условиях?

Проплатить…

Валютный и фондовый рынки лихорадило всего три дня, но психологическое воздействие новый обвал рубля оказал значительное. К концу прошлого года россияне уже привыкли к новому курсу валюты и все чаще выбирали путешествия за границу, констатируют в Aviasales. Возврат к волатильности рынков после двух с половиной лет относительной финансовой стабильности заставляет многих россиян задуматься, стоит ли тратить деньги на путешествия, когда будущее вновь становится туманным.

Грузию, Те, кто не успел оплатить билеты и отели, цена за которые выставлена в валюте, во многих случаях отказались от поездок, кто-то переориентировался на более дешевые страны (например, Абхазию Турцию ) или решил путешествовать по России вместо того, чтобы ехать, скажем, в Париж, Цюрих или Вену

Стамбул, Прага и Симферополь, Краснодар, Петербург и В этом году лидерами ранних бронирований (до скачка курса) на майские праздники, по данным сервиса продажи дешевых билетов Aviasales, из зарубежных направлений были Париж, Тбилиси Ереван , на внутренних — Сочи Калининград . На лето россияне наиболее часто выбирали авиабилеты в Симферополь, Сочи, Анапу , Краснодар и Махачкалу , а заграничные поездки планируют в Тиват Бургас , Тбилиси, Барселону и Париж.

Застраховаться…

Обычно страховщики становятся лакмусовой бумажкой изменений в настроениях путешествующих — без полиса ВЗР за границу (по крайней мере, в страны Шенгенской группы) не выехать, так что спрос на страховки довольно точно отражает и предпочтения по направлениям отдыха.

Греция, Италия, Черногория, группе «Ренессанс страхование» считают, что спада туристического потока можно ожидать начиная с июля, так как те, кто планировал отпуск заранее, особенно с детьми, уже приобрели страховые полисы на май — июль. «Если курс валюты не упадет в течение полутора месяцев, то произойдет существенное перераспределение потока с европейских направлений ( Кипр Хорватия ) на Турцию, Болгарию , Абхазию, Грузию», — говорит управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании Артем Искра.

«Пока у нас нет оснований ожидать существенного падения спроса на европейские направления, — полагает генеральный директор сервиса по продаже туристических страховок онлайн «Cherehapa Страхование» Максим Пичугин . — Напротив, пока мы видим рост числа россиян, получающих шенгенскую визу и заблаговременно оформляющих страховки ВЗР, и ожидаем серьезного прироста продаж страховок выезжающих в Шенгенскую зону в весенне-летний период».

По данным «Cherehapa Страхования», продажи страховок на период майских праздников в 2017 году возросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 75%. По состоянию на 11 апреля текущего года число туристов, уже позаботившихся об организации отдыха в Европе на период майских праздников, почти достигло значений прошлого года.

«Мы предполагаем, что до конца апреля спрос на отдых в Европе еще больше возрастет и, таким образом, общее увеличение продаж страховок в Шенгенскую зону, оформленных на сайте «Cherehapa Страхование», по итогам майских праздников составит не менее 60% к уровню 2017 года», — рассказывает Пичугин.

Эксперт отмечает, что сейчас отыгрывается небольшое сокращение спроса в зимний период, когда отдых более дорогостоящий (особенно на горнолыжных курортах). В то же время весенний отдых, в первую очередь экскурсионные и шопинг-туры, приемлемы по цене и более привлекательны для российских туристов.

«Что касается летнего отдыха, то делать прогнозы пока трудно ввиду событий, происходящих на внешнем контуре. Конечно, если курс национальной валюты превысит критические значения, наши путешественники вынуждены будут пересмотреть свои планы на летний отдых и, возможно, выберут Египет , сообщение с которым сейчас восстановлено (пока только с Каиром , а не с египетскими курортами. — Прим. Банки.ру ), или традиционно дешевую Турцию», — предполагает гендиректор «Cherehapa Страхование».

Новость

В страховой компании ERV не считают, что туристический поток существенно снизится. «Сейчас виден спад на покупки туров, но мы считаем, что этот эффект будет кратковременным, так как курс рубля укрепляется в данный момент», — комментирует генеральный директор ERV Андрей Тюрин

Улететь…

Сервисы по продаже билетов резкого скачка цен и падения спроса пока не отмечают — он произошел лишь на некоторых направлениях. По всей видимости, это связано с тем, что Международная ассоциация воздушного транспорта IATAпересматривает валютные курсы раз в неделю — в ночь со вторника на среду. Ранее агенты были уведомлены, что и доллар, и евро с 11 апреля подрастают на 1 рубль, отметили в Aviasales. Реальное изменение с 6 по 11 апреля составило 7 и 10 рублей соответственно.

Эксперты сервиса Aviasales подчеркивают, что стоимость билета зависит от множества разных факторов (и прежде всего от загруженности самолетов), а не только от курса валют. «Прямую зависимость стоимости перелетов и валютного курса нам за четыре года наблюдений не удалось установить, притом что Aviasales следит за динамикой цен постоянно», — пояснили Банки.ру в компании.

По данным Aviasales, в результате изменений курса со вторника, 10 апреля, на среду, 11 апреля, чек на перелет из Москвы в Махачкалу вырос на 21,9%, из Санкт-Петербурга в Москву — на 24,8%. Изменение стоимости перелета Москва — Симферополь оказалось незначительным, всего +2% (обратно — +2,48%). В то же время на 9,2—9,7% подешевел перелет из Москвы в Кишинев и Тбилиси. Сильнее всего чек изменился на рейсах из Москвы в Париж (-23%) и в Ереван (-40%).

Дальнейший рост курса валют, если он будет, безусловно, скажется на цене, как это было в 2014 году, когда стоимость авиабилетов увеличилась на 23—50% (в зависимости от направления), говорят специалисты Aviasales.

Поселиться..

Для тех, кто забронировал отель через интернет-сервисы типа Booking или Airbnb, поездка тоже заметно подорожала, так как деньги с карт чаще всего в момент «покупки» не списываются, а холдируются (временно резервируются). Списываются они, когда вы заехали в отель, — по соответствующему курсу.

В зависимости от условий отеля или владельца жилья, сдаваемого в аренду, средства могут быть списаны и сразу при так называемой моментальной оплате. Но и она тоже происходит не моментально. Платеж (реальное списание) может быть проведен банком через два-три дня, когда курс уже изменится. При более-менее стабильном курсе разница между захолдированной и реально списанной суммами может составить около 1%. При скачках в течение трех дней примерно на 10% — раз в 10 больше.

Airbnb вообще «хранит у себя» списанные с вас деньги и отправляет их хозяину жилья через 24 часа после вашего прибытия.

С путевкой, купленной в турагентстве, дела обстоят немногим лучше: многие компании с началом падения рубля подстраховались и установили свой собственный курс. Например, 13 апреля на сайте туроператора Pegas Touristik путевки оплачивались по курсу 78,68 рубля за евро и 63,62 рубля за доллар (уже после того, как рубль вернулся к отметкам 62 за доллар и 76 за евро), а накануне на сайте и вовсе продавались путевки по курсу 80 рублей за евро.

По состоянию на 2017 год 70% отдыхающих самостоятельно предпочитали путешествия по России (по данным Aviasales), 30% — отправлялись за границу. После предыдущего обвала рубля доля зарубежных перелетов снизилась с 33% в 2014 году до 27% в 2016-м. Если рубль не вернется на прежний стабильный курс, можно ожидать нового снижения выездного туризма в пользу внутрироссийского.