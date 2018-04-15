Самые состоятельные люди в мире станут в 6 раз богаче к 2030 году 

Более 60% мирового благосостояния будет контролироваться 1% населения к 2030 году, передает телеканал «360».
Об этом свидетельствует исследование библиотеки Палаты общин Великобритании, передает The Guardian.
Опубликованные Палатой данные — это предупреждение о том, что если продолжится накопление богатств наиболее состоятельной частью населения, то это породит недоверие и недовольства в обществе. Поэтому власти должны принять меры по изменению баланса.
Согласно данным, если сохранятся тренды со времен финансового кризиса 2008 года, то богатейшие люди, которых 1%, завладеют 64% мировых богатств.
С 2008 года средние темпы роста состояния 1% богатейших людей планеты составляют 6% в год. А остальных 99% населения — 3%. Если этот тренд сохранится, то к 2030 году состояние богачей вырастет до 605 триллионов долларов с нынешних 140 триллионов.