Самые состоятельные люди в мире станут в 6 раз богаче к 2030 году

Более 60% мирового благосостояния будет контролироваться 1% населения к 2030 году, передает телеканал «360».

Опубликованные Палатой данные — это предупреждение о том, что если продолжится накопление богатств наиболее состоятельной частью населения, то это породит недоверие и недовольства в обществе. Поэтому власти должны принять меры по изменению баланса.

Согласно данным, если сохранятся тренды со времен финансового кризиса 2008 года, то богатейшие люди, которых 1%, завладеют 64% мировых богатств.

С 2008 года средние темпы роста состояния 1% богатейших людей планеты составляют 6% в год. А остальных 99% населения — 3%. Если этот тренд сохранится, то к 2030 году состояние богачей вырастет до 605 триллионов долларов с нынешних 140 триллионов.