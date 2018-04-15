Карта Кеннеди с советскими объектами ушла с молотка за $138 тысяч

Карту президента Кеннеди с расположением советских объектов продали на торгах «Автографы и раритеты» по цене 138 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

Изначальная цена лота составляла 20 тысяч долларов. Отмечается, что этот лот стал самым дорогим на аукционе «Автографы и раритеты».

На карте изображены военные объекты СССР на Кубе во время Карибского кризиса, в том числе местоположение ядерных хранилищ, баллистических ракет и авиации.

Документ состоит из двух страниц, склеенных скотчем. Также к ним прилагается два листа заметок с пояснениями.