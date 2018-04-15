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Карта Кеннеди с советскими объектами ушла с молотка за $138 тысяч
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Карта Кеннеди с советскими объектами ушла с молотка за $138 тысяч 

Газета.Ru 2 часа назад
Карту президента Кеннеди с расположением советских объектов продали на торгах «Автографы и раритеты» по цене 138 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».
Изначальная цена лота составляла 20 тысяч долларов. Отмечается, что этот лот стал самым дорогим на аукционе «Автографы и раритеты».
На карте изображены военные объекты СССР на Кубе во время Карибского кризиса, в том числе местоположение ядерных хранилищ, баллистических ракет и авиации.
Документ состоит из двух страниц, склеенных скотчем. Также к ним прилагается два листа заметок с пояснениями.
Владелец карты, выставивший ее на торги, получил ее 20 лет назад от министра обороны США Роберта Макмары. К Макмаре же она попала от самого президента Кеннеди. К слову, Кеннеди назвал ее «победной», потому что решение не наносить удары по советским базам на Кубе было принято во время размышлений над картой.
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