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«Молодая гвардия „Единой России“ может провести акции в Москве 5 мая
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«Молодая гвардия „Единой России“ может провести акции в Москве 5 мая 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель координационного совета «Молодой гвардии »Единой России" (МГЕР) Денис Давыдов допустил, что 5 мая сторонники организации могут провести свои акции в поддержку действующих властей.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что сторонники блогера Алексея Навального могут провести акции протеста 5 мая за два дня до инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.
"Будем ли заниматься акцией 5-го числа (мая), я не знаю. Но если мы поймем, что они (сторонники Навального — прим. ТАСС) хотят на площади сделать что-то некорректное по отношению к власти, поверьте, у нас хватает сил для того, чтобы тоже вывести в Москве несколько тысяч человек и заявить свое мнение", — сказал Давыдов в воскресенье, в первый день работы Образовательного форума МГЕР в Казани.
"Мы наблюдаем, что они (сторонники Навального — прим. ТАСС) заявляют и что они говорят", — добавил он.
Вместе с тем Давыдов подчеркнул, что в настоящий момент руководство «Единой России» выступило в пользу развития уличного направления в деятельности МГЕР.
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