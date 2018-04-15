«Молодая гвардия „Единой России“ может провести акции в Москве 5 мая

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что сторонники блогера Алексея Навального могут провести акции протеста 5 мая за два дня до инаугурации президента Владимира Путина , которая состоится 7 мая.

"Будем ли заниматься акцией 5-го числа (мая), я не знаю. Но если мы поймем, что они (сторонники Навального — прим. ТАСС) хотят на площади сделать что-то некорректное по отношению к власти, поверьте, у нас хватает сил для того, чтобы тоже вывести в Москве несколько тысяч человек и заявить свое мнение", — сказал Давыдов в воскресенье, в первый день работы Образовательного форума МГЕР в Казани.

"Мы наблюдаем, что они (сторонники Навального — прим. ТАСС) заявляют и что они говорят", — добавил он.

Вместе с тем Давыдов подчеркнул, что в настоящий момент руководство «Единой России» выступило в пользу развития уличного направления в деятельности МГЕР.