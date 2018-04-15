Тактика успеха: как миллиардер Брэдли Джейкобс строит империю грузоперевозок

Много лет назад Брэдли Джейкобс изучал математику в Брауновском университете и учился классической и джазовой игре на фортпеиано в Беннингтонском колледже, пока не бросил учебу ради карьеры. Сегодня 61-летний генеральный директор вспоминает тот опыт, объясняя то, как он умело скупил мелких игроков рынка сбора отходов, аренды тяжелого промышленного оборудования и транспортировки грузов и добился для своей компании капитализации в размере $2,6 млрд Сам он говорит, что «компанию может купить любой, нужно только перевести деньги на нужный счет».

Однако, чтобы разобраться в том, насколько органично все приобретенные компании впишутся в растущую корпорацию, необходимы особое чутье и творческий подход. Бизнесмен отмечает: «Хотя я и не сочиняю песни, я всегда воспринимаю идеи для бизнеса как что-то абстрактное, как комбинацию математики и музыки. При осуществлении задуманного я максимально четко намечаю план работы и неукоснительно ему следую».

Если это звучит высокопарно, то можно просто вспомнить, что в сентябре 2011 года семья Джейкобса выложила $62,5 млн, чтобы получить контрольный пакет акций компании Express-1, мичиганского транспортно-грузового экспедитора, ежегодный доход которого тогда составлял $170 млн Новый хозяин переименовал предприятие в честь его сокращения на Нью-Йоркской фондовой бирже, перенес штаб-квартиру в Коннектикут и в течение четырех лет потратил более $7 млрд на 17 крупных приобретений. Сегодня акции XPO Logistics котируются на уровне $102, общая рыночная капитализация составляет $12,3 млрд, а совокупный доход корпорации при Джейкобсе ежегодно растет на 38%. Эта цифра, к слову, вдвое больше аналогичного показателя рейтингового агентства S&P Global и даже выше, чем у гиганта розничной интернет-торговли Amazon.

Собственная доля Джейкобса в компании оценивается в $2 млрд и является основным его финансовым активом. Но помимо нее у бизнесмена есть поместье площадью 20 гектаров в городе Гринвич в штате Коннектикут, особняк площадью около 1 500 кв. м прямо на берегу океана недалеко от резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и скромная коллекция работ таких художников как Пикассо, Кунинг, Колдер и Лихтенштейн

Но правда заключается в том, что вокруг метода скупки мелких компаний ходит дурная слава. Некоторые корпорации просто переплачивают или же залезают в непосильные долги, ведясь на мнимую пользу приобретения для бизнеса, а некоторые даже ведут черную бухгалтерию. Тем не менее, 14 из 16 аналитиков, освещающих деятельность XPO Logistics, сходятся во мнении, что компания проводит стоящие поглощения. У Джейкобса для успеха есть все необходимое: команда находчивых специалистов по сделкам и технологическая база для того, чтобы профессионально и стабильно развивать собственную логистику внутри корпорации и получать доход от электронной коммерции в цепи поставок по всему миру.

После череды приобретений мелких игроков рынка корпорация Джейкобса занимает в США и Европе лидирующее положение в сфере транспортной экспедиции грузов, доставке «до двери» (например, в случае перевозки крупногабаритного товара вроде холодильника напрямую со склада), и логистике подряда (управление логистикой целой компании-клиента). В прошлом году при общем доходе в $15,4 млрд прибыль XPO Logistics составила $312 млн ($2,45 за разбавленную акцию). Свободный денежный поток в 2017 году увеличился на 74% до отметки $374 млн, а в нынешнем предприятие ожидает, что этот показатель вырастет до $600 млн Важно отметить, что после удачных сделок по покупке американского грузоперевозчика Con-way и французского Norbert Dentressangle, крупнейшего игрока на европейском рынке, Джейкобс решил сбавить обороты и сосредоточиться на работе корпорации в целом, но уже с учетом недавних приобретений. Штаб-квартира находится в недостроенном одноэтажном бетонном здании на краю Гринвича в Коннектикуте. Стены офиса сделаны из стекла, поэтому скрыться от глаз руководителя не удастся ни одному сотруднику, а еще в переговорных висят таблички с надписями а-ля «Главное — результат». Бизнесмен признается: «Неудачные кварталы для меня как термиты: где один — там будут еще». По мнению Мэттью Адамса, аналитика компании Orbis Investment Management, занимающейся вопросами инвестиционной деятельности и являющейся крупнейшим внешним акционером XPO Logistics с долей в $2 млрд, «Брэдли Джейкобс обладает отличным чутьем в распределении капитала и сочетает это качество с высоким профессионализмом и знанием своего дела».

Предприниматель ни разу не отказывался от приобретенных им активов. Хотя баланс компании с 2015 года сократился наполовину, Джейкобс с гордостью заявляет о том, что XPO Logistics располагает в настоящее время резервом в размере $8 млрд Однако сейчас на повестке дня — естественное развитие компании и инвестиции в технологии и автоматизацию в размере $450 млн в год. Из 95 000 сотрудников предприятия 1 700 занимаются техническими вопросами, из них 100 человек — специалисты по количественному анализу. Глава корпорации обращает особое внимание на следующее: «Все, что можно автоматизировать, мы либо уже автоматизируем, либо поставили на очередь». Вдобавок к собственным алгоритмам ценообразования XPO Logistics разработали Uber-образные приложения Drive XPO и Ship XPO. Они позволяют перевозчикам принимать данные о новом грузе, а клиентам отслеживать его движение в реальном времени.

Аналитик Дональд Бротон из Сент-Луиса , следящий за развитием транспортного рынка и всей отрасли, утверждает: «В 90-е я называл FedEx в своих отчетах технологической компанией, замаскированной под транспортную. Сегодня то же самое можно сказать и о XPO Logistics».

На протяжении почти всей своей карьеры Джейкобс занимается сделками, всегда везде успевает и ищет возможности обогатиться на информации из первых рук. Его отец был ювелиром в городе Провиденс в штате Род-Айленд, но молодого Брэдли, только что бросившего колледж, больше стали привлекать доходы от нефтяного бизнеса, особенно после резкого роста цен на черное золото в конце 1970-х. Сначала он просто разузнавал об этом бизнесе, потом обзванивал потенциальных клиентов, а затем его деловым наставником стал сам Людвиг Джесселсон, глава сырьевой компании Phillip Brothers. Его сын в настоящее время занимает должность ведущего независимого директора в XPO Logistics.

Со временем Джейкобс перебрался в Лондон, где познакомился с будущей женой Ламией, также занимавшейся торговлей нефтью, и заработал миллионы на скупке нефтяного сырья в России Нигерии и транспортируя его в Европу. Однако в 1989 году рынки фьючерсов стали приносить таким международным перекупщикам как Джейкобс слишком маленький доход, и поэтому в поисках своего нового дела предприниматель вернулся в Соединенные Штаты.

Прочитав отчет аналитика о больших доходах мусороперерабатывающей компании Browning-Ferris, Джейкобс решил заняться бизнесом по утилизации бытовых отходов. В поисках талантливых кадров и полезной информации он провёл десятки собеседований с управленцами из данной сферы. Двое бывших руководителей из Browning-Ferris сообщили ему, что их прошлый работодатель напрочь игнорировал сельскую местность. Предприниматель принял этих людей на работу и решил с головой окунуться в скупку сотен мелких семейных предприятий по сбору и утилизации мусора. У каждого из них были разные районы обслуживания, которые иногда пересекались — так было, например, на юге Кентукки и в Мичигане. В 1992 году Джейкобс вывел свою компанию United Waste на биржу, а в 1997-м продал ее будущей корпорации Waste Management за $2,2 млрд Благодаря этой сделке, потратив изначально $3 млн в качестве начальных инвестиций, он заработал $120 млн чистой прибыли.

Едва была закрыта сделка купли-продажи, Джейкобс уже работал с инвестиционными банкирами над своей следующей затеей: обдумывал скупку компаний, предлагающих аренду тяжелого оборудования. По словам самого бизнесмена ему это очень нравилось, потому что рынок не просто оказался разрозненным, но еще и активно развивался, так как компании ушли от владения крупногабаритным оборудованием (бульдозеры, генераторы, автоматические подъемники) к его аренде. Предприниматель вложил в эту отрасль $35 млн и в декабре 1997 года вывел компанию United Rentals на биржу ценных бумаг. К марту ему удалось привлечь в совокупности $285 млн за два раунда инвестирования, и, что немаловажно, удержать за собой долю 42%. Джейкобс объездил все штаты и везде просматривал местные объявления, чтобы отыскать семейные фирмы по аренде оборудования и выкупить их. После сотен таких сделок United Rentals обошли Hertz, другого гиганта отрасли, и стали крупнейшим арендодателем промышленного оборудования в мире.

Но в 2004 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку бухгалтерии компании, в результате которой два высших руководителя признали за собой вину в фальсификации данных отчетности с 2000 по 2002 годы и в том, что они ее подгоняли в соответствии с текущими прогнозами прибыли. Сам Джейкобс в этом не участвовал. В июле 2007 года частная инвестиционная фирма Cerberus согласилась выкупить United Rentals за $4 млрд, или по $34,50 за акцию, что было выше ее стоимости на 25%. Более того, новый владелец выкупил и имевшийся у компании долг в размере $2,6 млрд Джейкобс, в то время председатель совета директоров, подал в отставку и сосредоточил усилия на своей собственной инвестиционной компании с частным капиталом. Пять месяцев спустя, когда кредитные рынки терпели сокращение, Cerberus потеряли источник финансирования и расторгли сделку. Биржевой курс United Rentals постепенно упал ниже $5 за акцию. Бизнесмен хотел уже было выкупить компанию, но не имел достаточной суммы денег. Однако с тех пор его стратегия по выкупу предприятий оправдала себя, ведь сейчас ценные бумаги корпорации торгуются на отметке $180, а рыночная капитализация составляет $15 млрд

Следующую цель Джейкобсу пришлось искать несколько дольше, чем обычно. В 2011 году он стал подбирать коллектив профессионалов в области логистики и готовиться к тому, чтобы начать зарабатывать деньги на чрезвычайно разобщенном, но растущем мировом рынке транспортировки товаров, который оценивается сегодня в $3 трлн. Главная мысль предпринимателя заключается в том, что компании не хотят головной боли с собственной логистикой и с огромной радостью доверили бы эти хлопоты сторонней организации типа XPO Logistics. Подобные предприятия предлагают все доставки различными видами транспорта и полногрузной транспортировки до перевозок частичной загруженности, инфраструктуры распределительных складских площадей и доставки крупногабаритных товаров клиенту на дом.

Boeing и Бизнесмен осознанно начал с той ниши рынка, которая не требует больших капиталовложений. Экспедиторы типа Express-1 не имеют грузовиков, они только посредники между поставщиками и перевозчиками. Это была лишь подготовка фундамента для слияний. Накопив определенный объем средств, Джейкобс выкупил компанию 3PD, что открыло ему путь на рынок установки габаритных предметов мебели или бытовой техники в домах клиентов, а также фирму Pacer, предоставляющую варианты транспортировки различными видами транспорта в зависимости от товара, и лидера в сфере логистики подряда New Breed, обслуживающего таких крупных клиентов как Disney Verizon . Отдельным направлением достойным внимания в данный момент являются перекрестные продажи. Глава предприятия заявляет, что услуги и продукты сразу из нескольких линеек ассортимента год назад заказывали 86% крупнейших клиентов, а сейчас эта доля составляет уже 94%.

Бизнесмен абсолютно не жалеет о принятом в 2015 году спорном решении потратить $3 млрд на Con-way. Джейкобс прежде всего хотел заполучить подразделение Menlo Logistics, располагающееся в Кремниевой долине, и считал автопарк грузовиков Con-way гарантией против нехватки рабочих мощностей — и действительно, когда экономика набирает обороты, нехватка транспортных единиц и растущие цены на перевозку товара идут XPO Logistics только на пользу. На сегодняшний день в распоряжении компании имеется 16 000 тракторов, 39 000 прицепов, 10 000 контейнеров площадью около 5 кв. м пригодных для перевозки на различных видах транспорта, а также 11 000 грузовиков во владении независимых водителей, с которым заключены соответствующие соглашения, и еще миллион грузовиков доступных через посредников. Корпорация имеет 775 складов логистики подряда, и их площадь составляет более 15 млн кв. м. XPO Logistics планируют и дальше открывать новые узловые пункты в Северной Америке и Европе для доставки товаров напрямую клиентам.

Стивен ДеНичило, портфельный менеджер инвестиционного фонда Federated Kaufmann Fund, владеющего помимо прочего и акциями XPO Logistics, в успехе экспедиторской компании не сомневается: «Эта корпорация станет движущей силой отрасли по всему миру». Однако, по его мнению, курс компании очень недооценен, особенно если сравнивать с таким конкурентами как J. B. Hunt, C. H. Robinson Old Dominion Freight Line. А что если развитие рынка пойдет на спад? Брэдли Джейкобс как никто другой знает цену импровизации: «В джазе, если берешь не ту ноту, то такого просто не бывает. Нота все равно есть, и от нее никуда не деться. Нужно только принять это и, исходя из сложившейся ситуации, продолжать. Музыка — она как бизнес. Нужно одновременно навострить все органы чувств, подтанцовывать происходящему и двигаться вперед».

Читайте также

Лишнее звено. Как «цифровая экспедиция» изменит рынок грузоперевозок Новое золото. Владельцы складов богатеют благодаря онлайн-торговле